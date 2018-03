Liverpools toppscorer Mohamed Salah tar regningen for en ung gutt som har fått en alvorlig kreftdiagnose i Egypt, melder Liverpool Echo.

Se Salahs scoring mot Newcastle lørdag kveld øverst!

Abdelrahman Mahmoud, som er fra byen Tanta i Egypt, trenger beinmargstransplantasjon og får for tiden medisinsk behandling ved Kairos 57357 sykehus, skriver lokalavisen.

– Salah tok kontakt med oss

Faren bekrefter at familien har kontaktet Salah fordi det var sønnens drøm å møte Egypts landslagsstjerne.

– Vi kom i kontakt med noen som stod spilleren nær, og fikk snakket med Salahs far og jeg fortalte om min sønns kamp mot kreften, forteller han til DMC Sport channel.

– Salah kontaktet oss og snakket med Abdelrahman på telefonen siden han ikke er i Egypt for øyeblikket. Han har nå fortalt at han vil besøke min sønn når han er tilbake i Egypt. Salah er i jevnlig kontakt med Abdelrahman, og det har hatt en svært positiv effekt på min sønns helse, fortsetter han.

Det er ikke første gang at Mohamed Salah viser at han et hjerte av gull, skriver Liverpool Echo.

Tidligere har Salah donert 30.000 euro, eller nesten 300.000 kroner, til pensjonerte egyptiske fotballspillere.

Sa nei til luksusvilla

I oktober i fjor sa Liverpool-stjernen nei til en luksusvilla verdt flere titalls millioner han ble tilbudt i belønning for å ha skutt Egypt til fotball-VM. Han ville heller at rikmannen Mamdouh Abbas skulle donere en stor sum til fattige i sin hjemby Nagrig.

Liverpools toppscorer har nemlig aldri glemt sine røtter. Han har også tidligere betalt av egen lomme for en spesialbehandlingsavdeling på det lokale sykehuset i Nagrig.

Samtidig har Salah punget ut for et storslått treningstudio på byens samfunnshus, og i tillegg betalt for en topp moderne kunstgressbane slik at unge barn kan spille fotball året rundt.

Salah har den sesongen scoret 24 mål på 28 ligakamper for Liverpool. Totalt har han scoret 31 mål i alle turneringer.

– Like god som Suárez

Etter Newcastle-kampen ble han hyllet av TV 2s eksperter.

– Hva skal man si om Mohamed Salah? Han scorer og scorer og scorer og scorer. Dette er hans 32. Det er mer enn Suárez. Han er oppe blant de største legendene i rødt, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– I og med at han spiller i den drakten, så får jeg Luis Suárez-vibber. Suárez skulle det egentlig ikke være mulig å erstatte, så god som han var på sitt toppnivå, men Salah har jo gjort det. Helt ærlig, så spiller han like bra som Luis Suárez gjorde på sitt beste i Liverpool. Det handler ikke bare om målene. Han har også målgivende pasninger. Han er helt utrolig god, var hele Simen Stamsø Møllers hyllest av egypteren.