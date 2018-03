Paul Pogba har slitt både med skader og dårlig form denne sesongen.

Det har ført til spekulasjoner om at det har oppstått en isfront mellom Manchester Uniteds dyreste spiller noensinne og manager José Mourinho.

Ryktene skal i stor grad ha handlet om at den franske superstjernen ikke skal ha vært fornøyd med hvordan han ble brukt på banen av Mourinho.

Pogbas agent Mino Raiola innrømmer overfor italienske Rai Sport at han er klar til å gripe inn dersom midtbanestjernen ønsker seg et klubbskifte, men avviser ryktene om en isfront mellom franskmannen og manageren.

– Dersom ting ikke går bra, så vil jeg gjøre jobben min og finne den beste løsningen for klubben og spilleren. Men for øyeblikket tar jeg ingen noen steder, jeg er ikke en taxi eller et fly, sier Pogbas agent til den italienske TV-kanalen, gjengitt i

– Finnes ingen krig

Han bare fnyser av påstandene om at det hersker en dårlig stemning mellom Pogba og Mourinho.

– Det finnes ingen stor krig med Mourinho som er blitt rapportert, men på overgangsmarkedet forteller ingen sannheten, så du kan aldri si aldri, kommenterer Raiola, som også representerer Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic og Sergio Romero i Manchester United.

Den kjente og omstridte agenten understreker at Pogba overhodet ikke har noen planer om å forlate Manchester United i sommer.

– Vil vinne tittelen med United

På ryktebørsen er Pogba blant annet blitt koblet til den spanske gigantklubben Real Madrid den siste tiden.

– For øyeblikket har Paul ikke fortalt meg noe om det, og jeg vet at han ikke vil forlate Manchester United før han har vunnet tittelen, slår Mino Raiola fast.

Manchester United, som for øyeblikket er 16 poeng bak ligaleder Manchester City, møter Crystal Palace i Premier League mandag. Kampen sendes på TV 2 Sumo og TV 2 Premium mandag fra klokken 20.15.