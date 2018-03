Turens primærmål er å fremme samtaler mellom USA og Nord-Korea om atomvåpen.

Sør- Koreas president sender en gruppe på ti menn, inkludert den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Chung Eui-yong og landets etterretningssjef Suh Hoon, annonserte presidentens talsmann i en pressemelding søndag.

Etterretningssjefen har tidligere vært dypt involvert i forhandlinger for å arrangere samtaler mellom de to koreanske landene.

Det melder France24.

Invitert

Reisen kommer ikke helt uventet, etter Nord-Koreas leder Kim Jong Un offisielt inviterte Jae-In til landet tidligere i februar.

Invitasjonen kom etter årets OL, som kan ha virket som starten på en bedre dialog mellom Nord- og Sør-Korea. Allerede på åpningsseremonien til lekene i Pyeongchang overrasket idrettsutøverne fra de to landene ved å gå under samme flagg.

Under samme seremoni kunne man også se Kim Jong Uns søster, Kim Yo Jong, blant publikum, som var på offisielt besøk i landet. Kim Yo Jong er den første fra diktatorfamilien som har besøkt den sørlige delen av Korea-halvøya siden koreakrigen endte i 1953.

Håper på forsoning

Besøket av noen av Sør-Koreas topptjenestemenn er neste steg i det som kan virke som en forsoning av de to delene av Korea-halvøya.

– Delegatene skal ha omfattende diskusjoner som inkluderer å skape forhold for samtaler mellom Nord-Korea og USA for å fjerne eller forby atomvåpen på Koreahalvøya, og forbedre forholdet mellom de koreanske landene, fortalte presidentens talsmann.

Den utsendte gruppen skal returnere til Sør-Korea allerede tirsdag, melder presidentens kontor. De skal deretter reise videre til Washington for å videreformidle resultatet av samtalene til amerikansk regjering.

Tidligere denne uken ble det kjent at Nord-Korea er åpne for dialog med USA, etter et møte mellom Sør-Koreas president og den nordkoreanske generalen Kim Yong-chol.

USA og Nord-Korea har lenge utvekslet trusler om atomkrig, og president Moon har tidligere uttalt at USA må senke terskelen for samtaler med Nord-Korea.