– Du må treffe det riktige punktet. Akkurat DER! Så er det bare å kontrollere gjennom svingen, bruke rattet og gasspedalen – og sørge for at du er på helt riktig sted inn mot den neste. Så gjør du det samme igjen. Det er måten å ta perfekte svinger på!

Instruktøren Andre får det til å høres ekstremt enkelt ut. I virkeligheten føles det ikke helt sånn.

Jeg sitter bak rattet i sportsbilen Jaguar F-Type. Den har V8-motor på 575 hestekrefter under panseret, et voldsomt kraftoverskudd kombinert med herlig lyd. Bilen trygler omtrent om at jeg skal gi full gass. Og akkurat det er noe av det minst smarte akkurat nå. Da bærer det garantert ut i neste snøfonn!

Velstående menn...

Under Jaguar-hjulene er det en snau meter med is, så veldig mange meter med vann. Vi er ute på en diger og frossen innsjø utenfor Arjeplog, i Sverige.

Her har Jaguar og Land Rover testet bilene sine i skjul siden 80-tallet. Isen er full av sirlig oppkjørte baner. Brøytebilene starter jobben midt på natta for at de skal være klare på morgenen. Og ikke bare til testsjåførene. Nei, her har Jaguar også opprettet det de kaller Ice Academy. Rett og slett en kjøreskole for de som har lyst til å lære seg vinterkjøring, bli bedre til å kjøre bil og ikke minst: Ha det moro!

Jaguar er ikke alene. En rekke bilprodusenter driver med det samme. De har oppdaget at det er et marked blant velstående menn (ja, de er i stort flertall her) som har både lyst og anledning til å reise opp til Polarsirkelen og svi av noen titusener på å kjøre bil på isen.

Dette er litt av et syn på vintertest

Hytta i bakgrunnen er samlingssted og varmestue innimellom kjøringen, bilparken rundt er imponerende!

Forlengst fullbooket

"Helgepakken" koster i underkant av 30.000 kroner. Vil du være fra mandag til fredag, må du ut med rundt 45.000 kroner. Noen billig fornøyelse er det altså ikke.

Vi er egentlig her for å få se nærmere på Jaguars kommende elbil, I-Pace, kombinert med en sniktitt på Jaguars imponerende testanlegg. Men vi får også en lynrask presentasjon av Ice Academy som ligger rett ved siden av testbanene.

I løpet av vintersesongen tar de imot 350 gjester. Det er forlengst fullbooket i år. Seks instruktører og 48 biler jobber på spreng. Vi snakker fullt VIP-opplegg fra landing på den vesle flyplassen i nærheten av Arjeplog, til de vinker farvel til den svenske ødemarka tre eller fire dager senere.

Midt inne i skogen, i den svenske ødemarka, ligger Jaguar Ice Academy. Her snakker vi eksklusiv glattkjøring!

Top Gear on Ice

– Vi har gjester fra en rekke land. Mange fra Europa, naturligvis. Men også India, Kina og Australia. Noen har kjørt på is og snø og vet litt om hva som venter dem. Andre har aldri forsøkt det før. Da er det klart vi må skreddersy opplegget og se an ferdighetene, forteller Andre.

Andre D'Cruze har som jobb å kjøre bil – og å lære andre å gjøre det.

Han lever av å kjøre bil, og lære bort hvordan man best gjør det. Blant annet har han vært med på Top Gear on Ice. Nå er han hyret inn av Jaguar og tilbringer vinteren langt nord i den svenske ødemarka.

Andre og kollegene hans starter først med en teknisk briefing. De forsøker å gi deltakerne litt basiskunnskaper før de slippes ut på isen. Så er det forskjellige biler, de fleste starter ikke med over 500 hestekrefter, for å si det sånn.

Målsetningen er at de skal forlate Arjeplog som langt bedre sjåfører enn da de kom.

Reddet mange liv

– For dere som bor her oppe i nord, er det helt naturlig å kjøre på snø og is. Men de som bor i varmere land, uten skikkelig vinter, opplever aldri det. For dem kan dette føles både ekstremt og eksotisk. Samtidig får du ikke bedre forhold enn dette, for å lære å håndtere bilen. I verste fall havner du ut i snøen. Det går kanskje litt ut over egoet, men ikke noe annet, smiler Andre.

Først ut på isen, starter vi med den store SUV-en F-Pace. ESP på, rolige svinger. Det gjelder å lære hvor langt vi kan strekke det, før bilen mister grepet. Så slår Derek av de elektroniske hjelpemidlene. Forskjellen er virkelig stor. Jeg lærte å kjøre bil før både antispinn og ABS-bremser var vanlig og vet jo egentlig at det er sånn. Men likevel: Her ute på isen sender jeg en varm tanke til smartingene som utviklet disse systemene. De har reddet mange sjåfører, og liv.

Når denne blinker, da bør du roe ned

Stor SUV, men morsom å kjøre er den likevel!

Halvdårlige valg...

Vi bytter over til mer krevende sløyfer og hopper inn i F-Type. Det er her moroa virkelig starter. Først kjører Derek en runde gjennom de ulike banene. Så er det min tur. Ispiggene biter seg fast, med ESP innkoblet tåler bilen utrolig mye før den slipper. Men så er det tid for mer moro: Av med ESP, nå skal F-Typen og jeg klare oss selv.

En annen F-Type står allerede solid plantet ute i snøen, utenfor en av banene. Dit skal vi IKKE, tenker jeg – og tar det rolig i starten.

Derek har vært med på dette før. Han er super-pedagogisk. Snakker meg gjennom banen, roser de halvdårlige valgene mine, korrigerer bare litt forsiktig når jeg åpenbart gjør noe feil.

Denne beskyttelsen er god å ha hvis du havner utenfor banen. Dit har jeg IKKE tenkt meg!

Gått i fella

Etter hvert øker hastigheten. Det er akkurat som Jaguaren og jeg begynner å snakke samme språk. Jeg får den herlige følelsen du får når bilen nesten er som en forlengelse av deg selv.

Vi ligger bredt gjennom svingene, hele tiden litt fortere, forsiktige korrigeringer med rattet er det som skal til for å treffe den korrekte linjen. Dette begynner jeg jo å få til bra, tenker jeg – og så skjer det:

Jeg har gått i den klassiske fella. Den som handler om å gi litt mer gass og ha litt høyere hastighet for hver runde. Det går bra lenge, men nå har jeg pushet det akkurat litt for langt. Jaguaren går ikke lenger dit jeg har tenkt. Nå snurrer den, og det er fint lite jeg kan gjøre.

Noen sekunder senere (de føles lange), står Derek, Jaguaren og jeg stille igjen, med fronten feil vei.

– Shit! Sorry, sier jeg, mens Derek gliser bredt og sier at det går helt helt bra.

Ikke det verste du kan herje rundt på isen med....

Ikke smart for selvtilliten

– Det er dette du lærer av. Nå kjører vi på igjen, du kommer til å gjøre det bedre nå, sier han.

Når tiden min snart er over og jeg egentlig er ganske fornøyd med min egen kjøring, spør jeg om han kan ta en siste runde. Vise meg hvordan han kjører når det skal gå raskest mulig.

Derek er ikke vond å be. Vi bytter plass og jeg skjønner fort at dette IKKE er smart for selvtilliten min. For dette er virkelig en annen verden. Jaguaren danser gjennom svingene, det går veldig fort og det går fryktelig effektivt. Første gangen jeg opplevde det samme er for mange år siden. Da satt jeg på med Tommy Rustad i Autofils barndom, og oppdaget at det å være god til kjøre bil er noe helt annet enn å TRO at man er god til å kjøre bil.

Talent, hard jobbing og utrolig mange timer med øving og terping. Da kan du (kanskje) komme dit.

Vi er ferdig på isen. Jeg tar Derek i hånda, takker pent for opplevelsen. Og når jeg går ut av Jaguaren, tenker jeg at det nok ikke er noen god ide å si opp jobben i Broom og satse på en kjørekarriere, i alle fall ikke riktig ennå...

Det ser kanskje sånn ut, men nei: Vi har ikke vært ute i snøfonna. Snurret, derimot...

