Vålerenga-Lillehammer 1-2:

Dommerne måtte ta video til hjelp for å se om målet som sikret Lillehammer 2-1-seier borte mot Vålerenga skulle godkjennes.

Tv-bildene viste at Joakim Arnestad hadde fått pucken over mållinjen med tre minutter igjen av oppgjøret.

– Vi trodde ikke den pucken var inne, men vi må bøye oss for dommernes avgjørelse. Det var surt. Vi førte kampen og hadde de fleste mulighetene til å avgjøre, sier Vålerenga-trener Roy Johansen.

KLAGER: Roy Joansen mener Lillehammer-spillerne filmer. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Stygg sak for norsk hockey

Han er fornøyd med eget lags innsats, og mener dommerne gjorde en god jobb mot det han mener er et «filmelag».

– Vi har juster litt på det defensive, i undertall og fem mot fem spillere. Det ga bra resultater. Lillehammer skapte veldig lite, og jeg synes dommerne gjorde en bra jobb. De lot seg ikke lure av et Lillehammer-lag som filmer i stor stil. Det gjør at det blir lagene som avgjør. I dag vippet det Lillehammers vei, men det kunne like gjerne vippet vår vei. Jeg synes vi var litt hvassere.

– Du mener de filmer i dag og?

– Ja, det er klart. Du har femminutteren der ble båret av og spilte i neste bytte. Kanadierne ligger nede hele tiden, men dommeren gikk ikke på det i dag. Det er bra. Det har vært en stygg sak for norsk hockey i lang tid at det har vært en fordel å kunne filme. Det vil vi ikke se i norsk hockey, sier Johansen.

– Får stå for hans regning

Lillehammar-trener Mikael Kvarnström bare ler av Vålerenga-treneren.

– Hva sier jeg om det? Hehe. Alle prøver å gjøre sitt for å påvirke dommerne naturligvis, men alle som kjenner meg og vet hva jeg sier før hver sesong vet hva jeg synes om filming, sier han, og mener Johansen kan ha godt av å se seg i speilet.

– Om man ser på de tre siste kampene vi har spilt mot hverandre, har de to utvisninger for filming og vi ingen. Det får stå for hans regning, sier Kvarnström.

Filip Gunnarsson ga Vålerenga ledelsen i lørdagens oppgjør, men Nick Deenen og Joakim Arnestad snudde kampen og sørget for at det nå står 2-0 til Lillehammer i best av sju-serien.

– Det er en jevn og tett serie. Lillehammer har et bra lag. De har veldig bra importer og en bra målvakt. Det er et lag som absolutt har kvaliteter. Vi må spille på vårt beste. I dag kunne vi utlignet til 1-1, men sånn er hockeyen. Det vippet Lillehammers vei i dag, sier Johansen.

Øvrige resultater: Manglerud Star-Sparta 2-3, Oilers-Frisk Asker 3-2, Lørenskog-Storhamar 1-9.