I det øde ørkenlandskapet utenfor Joshua Tree Nasjonalpark i California ligger et skur laget av kryssfinér, metall og gamle madrasser.

Takhøyden på det 18 kvadratmeter store skuret er ifølge Los Angeles Times på om lag 120 centimeter.

Det finnes verken innlagt strøm eller vann.

Området er overlesset av gamle møbler, kattemat og leker, og rundt omkring er det gravd flere hull i bakken – hull fylt av søppel og menneskeavføring.

I det største av skurets to rom ligger det madrasser, tepper, mat og kosedyr.

Dette var synet som møtte en politipatrulje fra San Bernardino i California da de patruljerte i området tidligere denne uken.

Siktet for barnemishandling

På eiendommen fant politiet en familie: To foreldre og deres tre barn på 11, 13 og 14 år. Politiet tok med seg foreldrene, en 51 år gammel kvinne og en 73 år gammel mann. De skal ha bodd på eiendommen i ca fire år.

Barnevernet hentet de tre barna.

Tidlig i saken ga politiet inntrykk av at barna bodde i «en boks» og mange trakk raskt paralleller til Turpin-saken. Saken som i januar fikk oppmerksomhet verden rundt, da det ble kjent at et foreldrepar hadde holdt sine 13 barn fanget i sitt hjem i Perris, California.

DÅRLIGE FORHOLD: Ett av skurets to rom var fylt av madrasser, dyner, leker og mat. Foto: CBS

Fredag ble foreldreparet fra Joshua Tree siktet på tre punkter hver for barnemishandling.

– Det ble funnet at ofrene hadde tilgang til utilstrekkelig med mat og at de levde i utrygge omgivelser som følge av forholdene på eiendommen, skriver politiet i en pressemelding.

Ekstrem fattigdom

De forferdelige forholdene familien har levd under er en konsekvens av ekstrem fattigdom.

– De er hjemløse, understreker Trevis Newport fra Morongo Basin politistasjon til Los Angeles Times.

– Det er et krypinn som er formet som en boks ... Ikke noe i nærheten av hva det hørtes ut som da det først kom ut, legger han til.

Talskvinne for det lokale politiet, Cindy Bachman, forteller at det var tydelig at barna ikke hadde vasket seg på flere dager og mener det er tragisk at barna har vokst opp under slike forhold.

– Det er tjenester tilgjengelig for å hjelpe disse menneskene, og tydeligvis har de valgt å ikke be om hjelp, sier hun.

Venner av familien forteller derimot om foreldre som har gjort alt de kan for å ta vare på barna sine, til tross for vanskelige forhold. Barna beskrives som svært intelligente og har blant annet deltatt på forskjellige fritidsaktiviteter.

– Straffes for å være hjemløse

Los Angeles Times har vært med en av familiens venner til eiendommen for å hente og ta vare på noen av familiens eiendeler.

Hun hevder forholdene er en konsekvens av ekstrem fattigdom og mener familien burde fått hjelp.

Slik så det ut på eiendommen der familien på fem holdt til. I campingvognen var det ifølge politiet fullt av katter. Foto: AFP Photo / San Bernardino County Sheriff's Department

– Politiet straffer disse barna for å være hjemløse, mener hun.

Kvinnen ble kjent med familien for flere år siden, da moren drev en barselgruppe på et lokalt samfunnshus.

Politiet jobber ifølge The Sun, med å finne ut om barna har fått hjemmeundervisning, men Cindy Bachman, sier at det ikke foreligger noe bevis på noen utdanning.

Kvinnen som kjenner familien hevder derimot at barna er svært beleste og beskriver faren i familien som «et geni». Det mener hun også at den eldste sønnen er.

– Jeg har aldri møtt en så smart unge, sier hun.

Kvinnen understreker at foreldrene trengte hjelp, men at de aldeles ikke er kriminelle og at barna er høyt elsket og blir ivaretatt.

– Jeg vet at dette ser ut som søppel, men de ble tatt veldig godt vare på.