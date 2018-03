Gianni Infantino får kritikk for å ha vært til stede under torsdagens Tehran-derby mellom Esteghal og Persepolis.

Infantino var i Iran for å møte den iranske presidenten Hassan Rouhani, og for å løse en pågående konflikt mellom iranske og saudiarabiske klubber.

Kvinner har ikke lov til å se fotballkamper fra tribunen i Iran, og etter kampen har det kommet rapporter om at 35 kvinner ble arrestert for å ha forsøkt å entre stadion.

Det har ført til massiv kritikk mot Infantinos tilstedeværelse på kampen, og flere har tatt til orde for at FIFA-presidenten må bruke sin innflytelse og fordømme det iranske regimets diskriminerende lov.

– Tolererer kjønnsapartheid

I en spalte i New York Times spør Bari Weiss:

«Hvorfor tolererer FIFA kjønnsapartheid?»

Den amerikanske journalisten mener Infantino opptrer som en nyttig idiot for det iranske regimet ved å la seg invitere på kamp. Hun kaller det også en tapt mulighet for FIFA å vise at de er seriøse i sin kamp for likestilling.

«Bare se for deg at Mr. Infantino hadde kommet med en uttalelse hvor han forklarte hvorfor han ikke kunne gå på kampen. Eller insisterte på at han kun ville bivåne kampen sammen med noen kvinnelige fotballstjerner. Eller gikk på kampen, men brukte anledningen til offentlig å be om likestilling for kvinner i iransk fotball,» skriver Weiss.

Infantino har svart på kritikken og mener kvinnelige fotballfans «snart» vil bli tillatt på iranske fotballstadioner.

– Jeg håper, jeg har tro på, jeg ble lovet at kvinner i Iran snart skal ha tilgang til fotballstadioner, sa FIFA-presidenten på en likestillingskonferanse på fredag ifølge .

I et tilsvar til Weiss skriver også FIFA at en av Infantinos hovedgrunner til å reise til Iran, var nettopp å sette søkelyset på den manglende likestillingen i landet.

«Under møtet med den iranske presidenten Hassan Rouhani, understreket president Infantino viktigheten av at alle fotballfans får lov til å heie og støtte sitt lag fra tribunen, uansett kjønn,» skriver FIFA i meldingen.

Kledde seg ut som mann

Kvinner har hatt forbud mot å se fotballkamper fra tribunen i Iran siden 1979. Men det har ikke stoppet alle. Zahra Khoshnavaz har blitt kjent for å kle seg ut som en mann, for å lure seg forbi stadionvaktene.

I en reportasje med Euronews forteller hun om hvordan hun klippet håret og anla løsskjegg for å følge sitt favorittlag, Persepolis FC, fra tribunen.

Khoshnavaz skal ha gjort dette to ganger, men er nå på Persepolis' radar etter at bilder av kvinnen gikk sin seiersgang på sosiale medier.

Den iranske kvinnen forteller at klubben nå ringer henne før hver kamp for å sjekke om hun har tenkt til å forsøke å ta seg inn på kampen, mest fordi de prøver å beskytte henne og er redd for hennes sikkerhet.

Nå håper hun at hun snart kan kaste forkledningen og gå åpent på kamp sammen med andre kvinnelige fans.