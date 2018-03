Se video av den avgjørende 1000-meteren i vinduet øverst. Bilder med tillatelse fra NRK Sport!

Det ble svært spennende da Håvard Holmefjord Lorentzen gikk for gull i sprint-VM på lavlandsbanen i kinesiske Changchun søndag.

Men en småsyk Lorentzen stod imot presset, og tok gull i VM etter 1.09,81 på den avgjørende 1000-meteren.

– Det har vært ganske ille. Det har vært sånn at jeg har vært litt usikker på om jeg skulle stille til start. Det holdt akkurat. Det var tungt på slutten. Det er det her jeg har drømt om. Verdensmester og olympisk mester i samme sesong er over all forventning, sa Lorentzen til NRK etter løpet.

Nordmannen ledet etter de tre første distansene, og utgangspunktet var greit forut for hans egen 1000-meter.

Hovedutfordrer Kjeld Nuis fra Nederland gikk inn til 1.09,11 på sin 1000-meter, og med ett sekunds ledelse fra de tre første øvelsene betød det at 1.10,10 ville holde til gull for bergenseren.

– Jeg tror han kan gå det i blinde, sa NRKs ekspertkommentator Even Wetten før Lorentzens løp.

Og til tross for at Lorentzen ble svært sliten mot slutten, klarte han å stå imot vinne gullet. Til slutt skilte 0,150 tidspoeng til sølvvinner Nuis. Kai Verbij tok bronse og sørget med det for to nederlendere på pallen.

– Det var hardt. Sisterunden kostet mye. Det har vært litt som å puste gjennom et sugerør i dag. Det var tungt. Jeg visste at jeg hadde omtrent ett sekund å gå på med en runde igjen, og da var jeg ganske sikker på at det kom til å gå greit, men det ble tungt mot slutten, gjentok han overfor nederlandske NOS etter løpet.

MEDALJEVINNERNE: Kjeld Nuis (sølv), Håvard Holmefjord Lorentzen (gull) og Kai Verbij (bronse) viser frem sine medaljer. Foto: AFP

Dermed ble 25-åringen Skøyte-Norges tredje verdensmester i sprint noensinne, og første på 37 år. Ingen norsk løper hadde vunnet mesterskapet siden Frode Rønning i 1981, mens Per Bjørang var førstemann i 1974, men Lorentzen ble den første nordmann som tok både OL-gull og VM-gull samme år.

OL-mester og verdensmester i sprint samme år: 2018: Håvard H. Lorentzen, Norge

2014: Ronald Mulder, Nederland

2006: Joey Cheek, USA

1994: Dan Jansen, USA

1984: Gaétan Boucher, Canada

1980: Eric Heiden, USA

– Jeg har selvfølgelig fått med meg at jeg kan ta den rekorden. Det ligger i bakhodet. OL-gull er størst, men også et gull i sprint-VM vil henge veldig høyt, sa Lorentzen til NTB etter lørdagens første løp.

Gullet var også det første norske i en sammenlagtkonkurranse på skøyter siden Johann Olav Koss vant allround-VM i Göteborg jubelåret 1994.

Nervepirrende etter 500-meteren

Lorentzen var ikke på sitt beste søndag, men tok seg sammen mot slutten da han først vant 500-meteren og beholdt ledelsen før fjerde og siste løp.

Skøytestjernen fra Bergen så litt preget ut av sykdommen han altså slet med tidligere i uken, og nederlandske Kjeld Nuis hang skummelt med i siste par på 500.

Helt på tampen klarte Lorentzen å knipe svært viktige tideler, og vant 500-meteren med tiden 34,96. Det var tre hundredeler foran canadiske Laurent Dubreuil, men enda viktigere var det at han slo regjerende sprintverdensmester Verbij og hans landsmann Nuis med henholdsvis to og tre tidels sekund.

Det betydde at Lorentzen ledet med 0,345 tidspoeng foran Verbij forut for den avgjørende 1000-meteren. I tid vil det si at han hadde et forsprang på 0,69 sekund, mens det var hele sekundet ned til Nuis. Og ettersom Verbij skuffet på sin siste 1000-meter, stod det til slutt mellom Nuis og Lorentzen om gullet i sammendraget.

Der bet Lorentzen tennene sammen, og klart såvidt å gå på tiden han måtte for å sikre gullet. 1.09,81 var bare nok til 4. plass på den avgjørende distansen, men allikevel tre tideler godt nok til gull sammenlagt med 0,150 tidspoengs margin.

Lorentzen vant begge 500-meterne, og ble nummer to på den første 1000-meteren lørdag, så 139.360 poeng sammenlagt sørget for at sesongens mest stabile sprinter kunne legge VM-gullet i sprint til sin allerede imponerende OL-innsats. I Pyeongchang ble det gull på 500-meter og sølv på 1000-meter for bergenseren.

– Det er så fortjent. Han har vært den klart beste, Han har hatt en helt unik sesong. Han skriver seg inn i historiebøkene med en av de råeste sesongene for en skøyteløper når du slår sammen verdenscup, VM og OL. Det er helt utrolig, sa NRK-ekspert Wetten.

Lorentzen har nemlig også noen uker igjen på seg til potensielt å sikre verdenscupseieren sammenlagt både på 500- og 1000-meter og totalt. Overfor NRK bekreftet han at det neppe ble tid til feiring av VM-gullet.

– Jeg skal ta en trippel sammenlagt der også først, sa han.

De to andre nordmennene i mesterskapet plasserte seg noe lengre nede på resultatlistene. Henrik Fagerli Rukke ble nummer 14, mens Johann Jørgen Sæves ble nummer 17.

Henger høyt

Lorentzen ble nylig altså Norges første OL-mester på 500 meter siden 1948. Han har slitt med litt sykdom etter lekene, men gikk allikevel altså inn til VM-gull.

– Jeg har ikke trent ordentlig siden onsdag. Jeg har sovet dårlig og slitt med feber. Det har preget meg litt, jeg merket det spesielt på slutten av 1000-meteren. Men nå ser jeg lyset. Formen kjennes mye bedre enn i går (fredag). Jeg håper å være i hvert fall 99 prosent i morgen (søndag), sa han til NTB lørdag.

PS! Det ble noe dramatikk da Kjeld Nuis hadde touchet en av klossene på isen. NRKs kommentatorer spekulerte i disk på nederlenderen.