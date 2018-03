Ved 12-tiden lørdag meldte politiet om at en mann i 60-årene var savnet i området rundt Lindeberg og Ellingsrud i Oslo.

En stor leteaksjon ble satt igang, blant annet med hunder, ATV og snøscootere.

70 frivillige bidro

Klokken 17 skrev politiet i Oslo på Twitter at den savnede mannen var funnet. Det var en hund fra Norske redningshunder som fant mannen.

– Det var et stort søk, og vi brukte mye ressurser. I tillegg fikk vi hjelp fra omtrent 70 frivillige, som raskt kom til for å hjelpe, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, til TV 2.

Mannen som var savnet var kald og medtatt da han ble funnet under et tre i skogen. Da hadde han vært ute lenge i vinterkulden.

– Han ble funnet litt utenfor løypenettet. Han klarte å gjøre rede for seg, og da forstod vi at det var vår mann, sier Gulbrandsen.

Hyller de frivillige

68-åringen ble undersøkt av en ambulanse, og deretter sendt videre til sykehus for videre behandling. Operasjonslederen sier de skal være takknemlige for at han ble funnet på det tidspunktet han ble.

– Vi så tidlig alvoret i situasjonen, siden det er så kaldt. Derfor var det til stor hjelp at spesielt så mange frivillige kom såpass ressurssterke. Hadde vi hatt færre ute for å lete, kunne det gått noe lenger tid før han ble funnet. Det kunne betydd at det ikke hadde gått like bra, sier Gulbrandsen.

Etter den vellykkede leteaksjonen retter politiet en stor takk til alle som bidro i letingen.