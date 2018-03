Se høydepunkter i Sportsnyhetene over!

Edvald Boasson Hagen gikk i brudd for å ta seieren i endagsrittet Strade Bianche i Italia, men ble hentet og hadde ikke sjanse mot vinneren Tiesj Benoot lørdag.

Den norske Dimension Data-rytteren var en del av et timannsbrudd som hadde 1.20 minutter med 75 kilometer igjen i mål av lørdagens endagsritt i Italia.

Landsmann Truls Korsæth var også med i bruddet, men det tok ikke lang tid før forsøket viste seg å være mislykket.

– Har hatt press på meg

Verdensmester Peter Sagan var offensiv på våte og gjørmefylte veier i Italia, men heller ikke slovaken klarte å blande seg inn i seierskampen.

Til slutt sto det mellom franske Romain Bardet og de unge belgierne Tiesj Benoot og Wout Van Aert. Med en drøy mil igjen angrep stortaltentet Benoot og ingen av konkurrentene klarte å hente 23-åringen.

– Det var veldig kjekt. I Belgia går journalistene bananas når en ung fyr oppnår gode resultater, så jeg har hatt press på meg om å ta den første seieren, sier 23-åringen ifølge Cyclingnews.

– Har alltid sagt det ville skje en dag

Bare 23 år gammel har han en rekke topplasseringer i tøffe ritt, blant annet en femteplass i Flandern rundt. Han ble også nummer 20 sammenlagt i Tour de France-debuten. Nå satt det endelig helt for ham.

– Jeg har alltid sagt at det ville skje en dag. Jeg vinner ikke mange ritt, men når jeg vinner kan det være et stort et. Jeg har allerede to åttendeplasser herfra, så jeg visste at dette løpet passer meg bra. Til slutt gikk det bra i dag, Benoot.

Lotto Soudal-rytteren tok karrierens første seier i Siena, mens Bardet stakk av fra Van Aert og tok andreplassen foran belgieren.

Strade Bianche ble arrangert for første gang i 2007, men har på rekordtid rukket å bli et svært populært ritt.

Fabian Cancellara har vunnet det flest ganger, med sine tre triumfer. Michal Kwiatkowski står med to triumfer, mens Zdenek Stybar og Philippe Gilbert er blant rytterne med én triumf. Det er med andre ord ikke hvem som helst som klarer å gå til topps på italienske grusveier.

