Seerne har allerede fått seg en favoritt etter kveldens premiere av TV 2 sitt nye program «Århundrets stemme».

Det var nemlig Eirik Søfteland som gjorde mest inntrykk og fikk flest stemmer fra seerne. Han imponerte med sin fremførelse av «I Got You (I Feel Good)» av James Brown.

Programmets mentorer - tidligere programleder og platedirektør Ivar Dyrhaug og artist Bertine Zetlits lot seg begeistre av kveldens opptredner. Men begge trakk frem Frida Ånnevik som sin favoritt.

Se alle opptredenene nedenfor!

Starter med 60-tallet

I det aller første programmet fikk artistene prøve seg på musikk fra 60-tallet.

På spørsmål om hvorfor programmet velger å starte med låter fra akkurat det tiåret svarer Dyrhaug lett:

– Det var det da jeg gikk fra gutt til mann.

Han forteller at det også er et tiår med låter mange har et forhold til.

– Da magasinet «Rolling Stone» kåret de 500 beste låtene gjennom tidene var 40 prosent av dem laget på 60-tallet, forteller mentoren som allerede før noen av artistene hadde sunget var begeistret for det han ville få høre.

Se alle opptredener her.

Det var låtskriver og artist William Hut (44) som fikk æren av å åpne premiere-showet. Han ga oss sin versjon av låten «Moon River» av Henry Mancini og Johnny Mercer.

Den folkekjære vokalisten, kjent fra Dance With A Stranger, Øivind «Elg» Elgenes (60) ville fortelle noe med musikken. Han valgte derfor å fremføre «Blowin' in the Wind» av Bob Dylan. Dyrhaug var tydelig beveget av opptredenen

Chris Medina (34) deltok på «American Idol» i 2011 og er mest berømt for sin hit «What Are Words». I kveld imponerte han med en vakker versjon av «The House of the Rising Sun» av The Animals.

Nosizwe Baqwa (35) råder alle til å være litt mer som Mibk Jagger og gi litt mer faen. I kveld gjorde hun sterkt inntrykk med sin tolking av låten «Satisfaction» av The Rolling Stones.

Man kommer ikke utenom The Beatles når man snakker om musikk fra 60-tallet. Skuespiller og artist Guri Schanke (56) tok med seg bilder fra sitt eget liv da hun fremførte Beatles-låten «In My Life».

Eirik Søfteland (29) vant seernes hjerter og fikk flest stemmer blant kveldens artister. Han sang «I Got You (I Feel Good)» av James Brown.

Daniel Owen (18) vant norske talenter i 2011 og er klar for å vise det norske folk hva som bor i han. Han sjarmerte med låten «My girl» av The Temptations.

Marianne Sveen (36) imponerte stort med sin versjon av Aretha Franklins «Dr. Feelgood». Både Dyrhaug og Zetlitz hyllet Mariannes opptreden.

Jannike Kruse (42) sang låten «Aquarius» fra musikalen «Hair». Hun har tidligere spilt en av de kvinnelige hovedrollene i en teateroppsetning av Hair på Det norske teateret og valgte en låt hun selv hadde et nært forhold til. Betine Zetlitz kalte det en maktdemonstrasjon.

Frida Ånnevik (33) rørte alle med sin tolkning av «Woodstock» av Joni Mitchell. Begge mentorene trakk henne frem som kveldens beste opptreden.

Ingen måtte reise hjem i første program, men tar med seg alle poengene til neste uke. Da må første artist forlate «Århundrets stemme».

Nytt tiår neste gang

Hver lørdag fremover skal artistene få prøve seg på musikk fra nye tiår. Det er tv-seerne som bestemmer hvem av artistene som får bli med videre - helt til det til slutt står igjen én vinner.

Neste lørdag er det 90-tallets låter vi skal få høre.