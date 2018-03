For mange nordmenn er Pamela Anderson mest kjent for sin rolle som livredderen C. J. Parker i 90-tallsserien «Baywatch».

Hennes tid i rampelyset startet imidlertid enda tidligere enn som så, nemlig som «Playmate» i mannebladet Playboy Magazine på 80-tallet.

I et lengre intervju med Piers Morgan på britiske ITV forteller superstjernen om det ville livet i det sagnomsuste Playboy-huset. Det skriver det australske nettstedet News, som gjengir store deler av intervjuet.

– Jeg har sett mye galskap i Playboy Mansion, forteller hun.

– Syv jenter, én om gangen

Anderson forteller blant annet om en hendelse på 80-tallet, hvor hun var på et soverom sammen med syv nakne modeller og Playboy-kongen Hugh Hefner.

Hun forteller at alle til å begynne med befant seg i «Grotten», en del av bassengområdet som antakeligvis er et av de mest famøse områdene i Playboy-huset.

Etter hvert beveget noen av festdeltakerne seg inn i huset.

– Jeg fulgte etter dem opp. Jeg tenkte «hva kan foregå her?» sier hun og legger til:

– Syv jenter, én om gangen med Hef.

TV-stjernen forteller at hun til å begynne med ikke forstod hva som foregikk, før hun innså at alle i rommet så mot henne.

– Jeg tenkte at «dette er ikke en film, jeg må komme meg vekk herfra», forteller hun.

SAGNOMSUST: Bassengområdet til Playboy Mansion har huset mange utrolige fester. Foto: John Salangsang / AP

– Han var en pionér

Anderson forteller at Hugh Hefner til stadighet hadde masser av kvinner rundt seg i Playboy-huset, og at store TV-skjermer viste han sammen med flere av kvinnene.

TV-stjernen understreker likevel at hun aldri følte seg utnyttet av Playboy-sjefen.

– Han var en pionér, en ekte gentleman og han var sjarmerende. Han elsket kvinner og han styrket kvinner, sier hun om Hefner, som døde i fjor, 91 år gammel.

– Det var alle typer vakre jenter i alle former og størrelser. Det var erotisk og lekent, men uskyldig, sier hun om det som foregikk i Playboy mansion.

POPULÆR: En ung utgave av den nå avdøde Playboy-grunnlegger Hugh Hefner. Foto: AP Photo / FIle

Truet av Weinstein

Anderson avslører også at hun flere ganger klagde til Hefner om at mektige menn fra Hollywood forsøkte å presse henne til sex, og forteller at han alltid støttet henne.

– Folk sa: «Pamela, kom og bli med oss i jacuzzien, så får du 100.000 dollar» og da svarte jeg «jeg tror det er mer enn bare jacuzzi, jeg ringer til Hef».

Hun tror blant annet at filmkarrieren hennes ble ødelagt da hun stod opp mot det hun omtaler som truende oppførsel fra den nå forhatte filmprodusenten Harvey Weinstein.

– Veldig forståelsesfull

Pamela Anderson stilte sist opp i Playboy i 2015, da kom Hefner innom photoshooten.

– Han prøvde å ikke la meg se det, men han hadde store smerter, forteller hun og legger til:

– Han var så viktig for meg. Han var fantastisk. Han var veldig forståelsesfull for hvem du var.

– Veldig gode venner

I etterkant av intervjuet har Anderson uttrykket misnøye med at intervjuet har blitt klippet til å kun dreie seg om hennes «kroppsdeler og menn».

Skuespilleren forteller nemlig åpent om sine forhold til flere andre menn enn Hugh Hefner, blant annet Vladimir Putin. I 2009 fikk Anderson den russiske presidenten blant annet til å forby seljakt, det skriver The Sun.

På spørsmål om hun har hatt et forhold med Putin, svarer en hemmelighetsfull Anderson blant annet at hun «har et veldig godt forhold til Russland».

Skuespilleren har også besøkt Wikileaks-grunnlegger Julian Assange flere ganger, men hevder at de to ikke har hatt noe mer enn et vennskapelig forhold.

– I all hovedsak er vi veldig gode venner. Veldig gode venner, det er alt, sier hun.