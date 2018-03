Se hva som skjedde og intervju med Heidi Weng over! (video med tillatelse fra NRK)

Heidi Weng ble nummer ti i prologen, og lå på en fin andreplass da det gikk galt i kvartfinalen under lørdagens sprint.

I den siste utforbakken snek imidlertid amerikanske Sophie Caldwell seg forbi, og sendte Weng ut i ubalanse.

– Jeg følte meg så bra, og så var det en som kjørte over meg. Da blir det vanskelig å stå på skien. Jeg kom i ubalanse, og gikk fra å være nummer to til sist. Det var utrolig irriterende, det vil se liksom ikke for meg. Når jeg er i så god form, så får jeg liksom ikke noen uttelling for det. Jeg synes det var litt frekt å kjøre over skia. Det var kjedelig, sier Weng til TV 2.

– Hva skjedde?

– Det er sånn som skjer i sprint. Når det er en annen som kjører rett over skiene dine så du kommer ut av balanse, så har du ingen sjanse i nedoverbakken. Hadde det vært oppover, hadde det ikke hatt noe å si, men når du kjører nedover og mister all fart har du ingen mulighet. Det er så typisk når jeg følte meg så bra som jeg gjør i dag, og så får jeg ingen uttelling. Jeg er rett og slett skikkelig skuffet. Jeg hadde lyst til å komme hit og klinke til, sier hun.

– Mer skuffet enn under OL

Verdenscupleder Weng hadde et skuffende OL, der hun ble vraket på stafetten og aldri var i nærheten av medalje på de individuelle distansene.

– Jeg trengte virkelig å få en opptur i dag, så det er utrolig kjedelig, sier Weng.

Hun tok lørdagens sprintskuffelse enda tyngre enn de svake OL-resultatene.

– Det blir bare stang ut hele veien for meg etter jul. Jeg er kanskje mer skuffet i dag enn jeg var under hele OL. Det er kjedelig, sier Weng.

– Hvorfor har det vært så mye stang ut etter jul?

– Har ikke peiling, men i dag hadde jeg kjempekropp. Det er bare så irriterende at noen skal ødelegge. Hvis jeg hadde vært sist og ikke hadde hatt noen kropp å gå med, så hadde det vært greit. Men når jeg er så bra, så er det ikke greit, sier Weng.

– Skjer sikkert noe i morgen også

Nå er 26-åringen redd det skal komme en ny nedtur.

– Jeg er bare litt oppgitt. Når du er så bra og ligger som nummer to nesten hele veien … når vil det snu liksom? Sånn føler jeg det. Det er sikkert noe som skjer i morgen også, sier hun.