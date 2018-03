Tidenes vinterolympier Marit Bjørgen var tilbake i vanlig verdenscupaction på sprinten i Lahti lørdag.

Der klarte 37-åringen nesten å komme seg til finalen, men endte på 5. plass i et sterkt semifinaleheat der alle de tre som havnet øverst i finalen også befant seg.

Etter løpet bekreftet hun at hun føler seg i god form, i en sesong der hun har valgt å stå over enkelte renn, og også droppet Tour de Ski, for å være i form til OL.

Fremdeles velger hun imidlertid hemmelighold rundt hva det blir til neste år. Mange tror Bjørgen velger å gi seg etter inneværende sesong.

– Hvilke prioriteringer tenker du å gjøre neste år?

– Det har jeg ikke tenkt på, men blir det neste år, så er det jo Seefeld som er hovedmålet. Med tanke på VM, blir det jo da kanskje ikke så veldig ulikt det jeg gjorde i fjor.

– Så du heller litt mot å fortsette? Er det det jeg kan tolke ut av dette?

– Du må bare fiske. Jeg har ikke noe klart svar.

– Hvor mye har det å si at Therese Johaug blir med på laget igjen?

– Det har vært nesten tre år uten Therese, i og med at jeg var borte ett år. Det hadde vært veldig artig å avslutte sammen med Therese, absolutt. Men så er det det at det kreves i hvert fall 850 timer. Det må man jo være motivert for, sa Bjørgen til TV 2.

Foreløpig handler det kun om å avslutte sesongen, og der skal Bjørgen i hvert fall gå noen renn til før sesongslutt.

– Jeg føler jeg er i bra form og har lyst til å gå gode skirenn fremover og avslutte sesongen på en veldig bra måte, avsluttet veteranen overfor TV 2.

PS! Maiken Caspersen Falla vant lørdagens sprint i Lahti. Det kan du lese mer om her.