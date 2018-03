Johannes Høsflot Klæbo tok seg enkelt til sprintfinalen i Lahti, og måtte bare bli blant de fire beste i finalen for å stikke av med seieren i sprintverdenscupen sammenlagt.

Se hvordan Pellegrino vant finalen øverst (video med tillatelse fra NRK)

21-åringen fra Trondheim tok teten sammen med Federico Pellegrino etter en rolig start i finalen.

Men Pellegrino kom sterkest mot slutten og spurtet til seieren, og Klæbo måtte ta til takke med en tredjeplass. Dermed vant nordmannen sprintverdenscupen sammenlagt.

Etterpå innrømmet imidlertid Klæbo overfor TV 2 Sporten at formen for øyeblikket ikke er den beste.

– Jeg var ikke særlig rå idag. Det skal jeg ikke skryte på meg. Det gikk greit i prologen, men jeg kjente det var tungt både i kvartfinalen og semifinalen, og jeg gikk litt på tomgang i finalen, innrømmer Klæbo overfor TV 2 Sporten.

– Men du vant sprintverdenscupen sammenlagt?

– Det visste jeg ikke, faktisk, men det er en liten trøst og et plaster på såret. Nå må jeg bare ta med meg denne pallplasseringen og jobbe videre. For jeg er glad for at det ikke er OL idag, i hvert fall, svarte Klæbo.

Slik endte sprintfinalen i Lahti lørdag: 1. Federico Pellegrino 3:16.73

2. Gleb Retivykh +0.77

3. Johannes Høsflot Klæbo +0.90

4. Sindre Bjørnestad Skar +1.30

5. Ristomatti Hakola +1.44

6. Lucas Chanavat +7.55

Oppladningen til lørdagens renn var heller ikke den beste for Klæbo.

– Jeg følte at jeg ikke var i slaget, og det begynte da vi ikke fikk bagasjen på flyplassen og mistet all maten i sekken på flyplassen. Ting klaffet ikke, men jeg fikk med meg 60 verdenscuppoeng, selv om det var to som var bedre enn meg. Det er nye poeng å kapre søndag, konstaterer Klæbo.

– Er du skuffet over en tredjeplass?

– Ja, men jeg burde vært fornøyd med en tredjeplass, men jeg blir litt oppgitt av selv og må ta meg sammen og ta til takke med den plassen jeg fikk. Jeg skal ikke legge meg ned å sutre over en tredjeplass, mente han.

Russiske Gleb Retivykh tok andreplassen i Lahti. Sindre Bjørnestad Skar endte på fjerdeplass i finalen.

Federico Pellegrino vant forøvrig sitt ellevte verdenscuprenn i sprint etter å ha gått til topps i Finland.

Må vente på Northug-rekord

Klæbo kunne tangere Petter Northugs (32) rekord for antall seirer i verdenscupen på én sesong i Lahti lørdag.

Klæbo stod før sprinten i Lahti med ni seirer foreløpig i verdenscupen denne vinteren – inkludert Tour-seieren i Ruka.

Det er kun én triumf fra å kopiere Northugs rekord med ti verdenscupseirer i én sesong (i 2010 og 2013, også det inklusiv Tour-seirer), ifølge FIS.

Men etter tredjeplassen i de finske skoger må Klæbo altså vente på tangere den tidligere skikongen.

Dramatisk semifinale

I semifinalen knakk Federico Pellegrino staven og han fikk gult kort for tjuvstart. Italieneren karvet seg likevel fast i ryggen til Klæbo og tok seg til finalen etter en meget uryddig semifinale.

Klæbo vant semifinaleheatet foran Federico Pellegrino, og duellen levde videre. Sindre Bjørnstad Skar ble nummer tre og gikk videre på tid, mens Emil Iversen ble nummer fem og røk ut.

– Det var et fint gjensyn med Lahti, og finere vær enn i fjor. Jeg er relativt fornøyd. Det var et tungt OL, og jeg gikk jo en femmil forrige lørdag. Så jeg var litt dau idag, sa Emil Iversen til NRK.

Gleb Retivykh vant klart i det siste semifinaleheatet, og fikk med seg Lucas Chanavat til finalen. Der møtte de altså Klæbo, Pellegrino, Skar og Hakola.

Klæbo best i Lahti-prologen

Johannes Høsflot Klæbo fortsatte der han slapp i OL og var raskest av samtlige i prologen til verdenscupsprinten i Lahti lørdag. Alle de norske tok seg videre.

Franske Baptiste Gros fulgte nærmest den norske OL-vinneren, men ble slått med 1,23 sekunder. Italienske Federico Pellegrino ble nummer tre.

Sindre Bjørnestad Skar og Gjøran Tefre var nest best av de norske på henholdsvis sjuende- og åttendeplass. Tre plasser lenger ned på resultatlista fulgte Eirik Brandsdal i prologen.

Klare for kvartfinale var også Finn Hågen Krogh (14.-plass), Pål Golberg (20.-plass) og Emil Iversen (26.-plass). Ingen av disse tre kom seg til finalen.