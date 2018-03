Se høydepunktene øverst!

Burnley-Everton 2-1

Burnley hadde under Sean Dyche aldri snudd en Premier League-kamp der de slapp inn det første målet (på 53 forsøk!), men i hjemmekampen mot Everton lørdag gjorde de det for første gang.

Etter 0-1 halvveis og Cenk Tosuns første mål i Everton-blått, scoret nemlig Ashley Barnes og Chris Wood etter hvilen, og dermed vant «The Ginger Mourinhos» gutter på eget gress.

Det var også Burnleys første seier på tolv kamper i Premier League, og fører til at de har de magiske 40 poengene som forut for sesongstart regnes for å være målsettingen for lag som har som hovedproritert å holde plassen i divisjonen.

«Europas beste til den prisen» med sitt første

I 1. omgang handlet imidlertid det meste om Everton og det mange har sett på som et floppkjøp- Tidlig i januar ble nemlig Cenk Tosun hentet til Everton fra Besiktas for nærmere 300 millioner kroner for å løse Sam Allardyces spissproblemer.

«Europas beste til den prisen» var merkelappen, men tyrkeren har hatt til gode å imponere i engelsk fotball. Etter to kamper fra start har han måtte varme benken i de fire siste, før han lørdag var inne i varmen igjen i borteoppgjøret mot Burnley.

Og 20 minutter ut i oppgjøret skulle den tyrkiske landslagsspissen, som scoret åtte mål på tolv ligakamper og også fire ganger i Champions League for Besiktas i høst, vise hva som bor i ham. Theo Walcott slo inn, Seamus Coleman stusset videre, før 300-millionersmannen stanget 1-0 i nettet på ekte målscorervis.

– Hold an med floppstempelet! Han er helt fri og følger ballen med øynene hele veien, og som en okse stanger han inn 1-0. Det gjorde meget godt, for de kritiske røstene har ikke latt vente på seg med den prislappen Cenk Tosun har kommet til Everton med, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– Det er så bra satt. Han styrer den ned i hjørnet. Og det er det han er hentet til Everton for, sa Simen Stamsø Møller i TV 2-studio i pausen.

– Plutselig er verden et nydelig sted å leve

Der ble Tosun-scoringen tema, og den tidligere Premier League-spissen Trevor Morley tok opp viktigheten av det å få sitt første mål for en angriper.

– Det betyr alt. Som ny signering, og med den prislappen? Han har fått kommentarer om at han ikke kan spille i kulden. Du trenger det første målet som spiss. Han har jobbet hardt for laget, og så får han det målet. Og da er plutselig verden et nydelig sted å leve, sa Morley.

Tosun var også nære ved å score flere ganger i en 1. omgang der han virkelig imponerte. Like etterpå måtte Nick Pope ned i full strekk for å hindre tyrkeren, som også spilte tilrettelegger-rollen forut for en stor Theo Walcott-sjanse senere i omgangen.

Strålende Pickford-redning foran landslagssjefen

Etter snaue halvtimen imponerte også Jordon Pickford de fremmøtte på tribunene på Turf Moor, inkludert landslagssjef Gareth Southgate. Et hodestøt fra Ashley Barnes fra første stolpe så ut til å suse i nettmaskene i lengste hjørne, men Evertons bakerste mann dro fram en variant fra øverste hylle for å holde ballen ut av nettmaskene.

– Det er nesten en perfekt avslutning, men det er en fantastisk redning av Pickford. Han er så reaksjonssterk. Southgate er nok veldig fornøyd med å se Jordon Pickford dra frem sånne redninger fra hatten, sa Kasper Wikestad.

Pickford er en av mange som kjemper om plassene både som førstekeeper og som troppkeepere i Englands VM-tropp i Russland i sommer.

Burvokteren var også på pletten da tidligere Everton-ving Aaron Lennon prøvde seg like etter hvilen. Nok en gang var keeperen i full strekk, og slo til hjørnespark med det Kasper Wikestad omtalte som et «tigersprang». På den påfølgende corneren vartet han også opp med en flott variant.

Barnes utlignet - innbytter snudde

Drøyt ti minutter ut i omgangen kunne Pickford dog ikke stoppe Burnley-angrepet. En feilplassert Michael Keane lot Ashley Barnes storme alene, og med beina klarte Burnleys nummer ti det han ikke gjorde med hodet og satte 1-1 i nettet.

Burnley fortsatte å kjøre på, og der Everton i 1. omgang hadde fått se Tosun sprudle, ble tyrkeren mer og mer usynlig utover i 2. omgang. Etter hvert ble både Wayne Rooney og Oumar Niasse (for Tosun) satt inn for å prøve å score de blås andre mål, men i stedet var det hjemmelaget og en annen innbytter som skulle levere varene.

Williams utvist (og utskjelt av TV 2s ekspert)

Chris Wood, som kom inn i pausen, stanget inn 2-1 da rundt ti minutter gjenstod. Og som om ikke det var nok, gikk det fra vondt til verre da Ashley Williams brukte armen i en duell med navnebror Ashley Barnes i feltet. Dommeren dro opp det røde kortet, og Everton måtte jakte utligning med en mann mindre på banen.

Samme Williams ble for øvrig totalslaktet av TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller da han i pausen foretok en gjennomgang av hvilke spillere som er gode nok til å være med videre i Everton-laget neste sesong.

– Han er ikke god nok for Premier League, var dommen over stopper Williams allerede en liten time før han ble utvist på Turf Moor.

– Det er godt sett av dommeren. Williams har ikke hodet i kampen. Jeg vet ikke om han har mistet selvtillit, men det er noe med holdningen. Han følger ikke folk, sa Trevor Morley etter kamp.

Med ti mot elleve var Everton sjanseløse, og dermed ar den dystre Dyche-statistikken strøket ut. Det var nemlig ikke bare første gang på 54 kamper at de vant etter å ha havnet under 0-1, men også første gang på 61 kamper at de har vunnet en Premier League-kamp under Dyche etter å ha havnet under i det hele tatt. Tolv uavgjorte og 48 tap ble det på de første 60.