Bilder med tillatelse fra NRK Sport!

Vintersport-sirkuset ruller igjen etter OL, og i Lahti var det langrennssprint som stod på programmet lørdag.

Der fikk Maiken Caspersen Falla revansje mot olympiamester Stina Nilsson, da hun nedkjempet svensken i finalen og sikret seg en sterk seier på fristilssprinten.

– Egentlig betyr vel ikke det noen ting, for det er vel OL som telte mest, men det er jo deilig å ta en verdenscupseier. Det er ikke så ofte man gjør det. Man trener mye hele året for å gå fort på ski, så det er jo gøy å lykkes uansett om det er i OL eller ikke, sa Caspersen Falla til TV 2 etter seieren.

Hanna Falk ble nummer tre, i en finale der kun Caspersen Falla representerte de norske fargene.

Sølvvinneren fra OL-sprinten gjorde dermed som hun gjorde samme sted i VM i fjor: Tok seieren og ble sprintdronningen av Lahti.

– Det var skikkelig deilig. Jeg følte at jeg var på defensiven i dag, for jeg følte meg sliten i prologen. Men plutselig var jeg i finalen og fornøyd med å være der. Jeg hadde fantastisk glid, sa hun.

Seieren betyr at den norske sprintstjernen leder sprintverdenscupen med 28 poeng på nettopp Nilsson. Forut for lørdagens konkurranse var avstanden mellom ren regjerende verdensmesteren og den ferske OL-mesteren kun åtte poeng.

Alle norske videre fra prologen

På prologstadiet var det svenske Hanna Falk som var best, foran russiske Natalija Neprajeva og finske Krista Pärmäkoski.

Alle de norske jentene gikk videre, og det var Tiril Udnes Weng som gjorde det best av alle med sin 8. plass. Verdenscupleder Heidi Weng ble nummer 10 og OL-sølvvinner Maiken Caspersen Falla nummer 12, mens Lotta Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå ble henholdsvis nummer 15 og 18. Marit Bjørgen, Thea Krokan Murud og Ingvild Flugstad Østberg ble nummer 23, 25 og 26.

Kun Caspersen Falla og Bjørgen til semi

Da kvartfinalene tiltok, skulle de norske jentene slite mer med å komme seg videre. Caspersen Falla ble dog nummer to bak Nilsson i den første kvartfinalen, men Ingvild Flugstad Østberg endte på 4. plass i samme selskap. Det skulle vise seg at tiden heller ikke var god nok til å gå videre.

Deretter tok Bjørgen seg videre som toer, mens Thea Murud Krokan røk ut, i semifinale to. Tiril Udnes Wengs imponerende form fra prologen holdt heller ikke på neste stadie, da hun røk ut i kvartfinale tre, mens tvillingsøster Lotta led samme skjebne i kvartfinale fire. Det samme gjorde Heidi Weng, som endte på sisteplass heatet etter en uheldig situasjon i den siste nedoverbakken.

Også Anne Kjersti Kalvå røk ut i den siste kvartfinalen, og dermed var det kun Caspersen Falla og Bjørgen som tok seg til semifinalene med norsk pass.

Bjørgen røk ut i sterkt semifinalefelt

De to norske OL-medaljevinnerne møttes i semifinale én, og Caspersen Falla viste seg sterkest av samtlige.I en semifinale der også de beste svenske jentene befant seg, spurtet både olympiamester Nilsson, prolog-vinner Falk og outsideren Ida Ingemarsdotter seg i mål foran Bjørgen, som dermed måtte ta til takke med semifinaleplass denne gang.

– Jeg er fornøyd. Jeg har ikke vært så nære en finale på et par år, og hadde jeg vært topp-fire så hadde jeg vært der. Kroppen føles bra inn mot i morgen, sa Bjørgen til TV 2 etter løpet.

Tre svensker i finalen, men norsk triumf

Dermed var det kun Caspersen Falla som representerte Norge i finalen, og den norske jenta satte fart på fra start. De svenske konkurrentene klarte aldri helt å få has på henne, og et stygt feiltråkk fra Stina Nilsson gjorde også at hun mistet momentum inn mot de siste bakkene.

Dermed klarte man aldri å ta opp kampen med Caspersen Falla, som skøytet seg i mål til seier på akkurat samme måte som hun gjorde forrige vinter da VM gikk av stabelen samme sted.

Bak henne sikret Nilsson 2. plassen, mens Hanna Falk spurtslo tyske Sandra Ringwald i kampen om 3. plassen. Ida Ingemarsdotter og sveitsiske Laurien van der Graaff hadde for langt opp.