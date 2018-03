Se høydepunkter i vinduet øverst!

Tottenham-Huddersfield 2-0

Tottenham stormer videre i kampen om topplassene i Premier League, og hjemme mot Huddersfield lørdag var det Heung-min Son som ble den store helten.

Sør-koreaneren scoret begge målene i 2-0-seieren, men må dele æren for i hvert fall det siste med klubbens toppscorer Harry Kane.

Den engelske storscoreren viste nemlig at også pasningsfoten er intakt, da han med et nydelig innlegg serverte Son 2-0-målet i innledningen av 2. omgang.

– Det er det villeste. Det er ett av de råeste innleggene jeg har sett, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes umiddelbart etter scoringen var et faktum.

Tre poeng til Tottenham betyr at Mauricio Pochettinos lag har gjort sin del av jobben i toppstriden, og nå kan følge med på hvordan rivalene Liverpool, Arsenal, Chelsea og Manchester United gjør det over de nærmeste kampdagene.

– De kan bare legge beina på bordet og håpe at Manchester City slår Chelsea, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller etter kampslutt.

Keeperen best i dansk duell før pause

Spurs-seieren kunne vært betydelig større, og Jonas Lössl i Huddersfield-buret måtte flere ganger vise seg fra sin beste side i 1. omgang. Først da Harry Kane rev seg løs på første stolpe og møtte et innlegg fra Heung-min Son etter drøye kvarteret. Avslutningen kom fra kloss hold, men dansken i Huddersfield-buret fikk avverget.

Etter rundt 20 minutter var det nære ved at en av burvokterens landsmenn fikk æren av å score på ham. Christian Eriksen skjøt nemlig et frispark, som gikk via både muren og stolpen, og ut bak en utspilt Lössl. Samme mann forsøkte seg også snaut ti minutter senere, da han først slo tunnel på på Hogg og deretter hogget til fra like innenfor 16-meteren. Landsmannen Lössl viste styrke da han unngikk å gi retur på det harde skuddet.

Son satte inn 1-0: – Han har en ekstra dimensjon

Minuttet etter røk imidlertid nullen for dansken. Dele Alli fant Heung-min Son i bakrommet, og alene med keeper var sør-koreaneren like kald som enkelte av dagene da hans hjemland arrangerte vinter-OL forrige måned. Spurs' nummer sju hadde med seg lagkamerat Harry Kane, men dro av Lössl og satte 1-0 i nettet i det lengste hjørnet.

– Han har ikke tenkt å spille den ballen på tvers noen gang. Han skal score mål. Det gjør han veldig ofte, og denne sesongen så har han vist hvorfor Tottenham hentet ham for ganske store penger. De har mange glimrende fotballspillere i Tottenham, men han har en ekstra dimensjon, sa Simen Stamsø Møller i TV 2-studio i pausen.

Scoringen ble omgangens eneste, selv om Lössl ved flere anledninger ble tvunget til å ta frem det beste i seg. Under ti minutter før hvilen stoppet han blant annet storscorer Kane, som skjøt fra god posisjon inne i feltet.

Merkelig Son-situasjon: Burde vært offside, kunne blitt straffe

Drøyt fem minutter etter pause oppstod en merkelig situasjon. Et mislykket skudd fra Ben Davies ble til en pasning til Heung-min Son, som til tross for at han var i offsideposisjon ikke ble avvinket. Kampens første målscorer valgte ikke å skyte på direkten, men dro i stedet bort Terence Kongolo ved to anledninger, men skuslet bort muligheten til å score. Gjestenes forsvarsspiller ble liggende nede, og så ut til å hindre Son med armene da han skulle forsøke å score.

– Det der må vel være straffe? Han kaster seg inn og hekter faktisk Son med armen sin. Det er soleklart straffespark, og dommer Kevin Friend hadde også innsyn til situasjonen. Men det var offside, så sånn sett var det greit at det ikke ble dømt, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Fantastisk Kane-innlegg serverte 2-0

To minutter senere skulle imidlertid Son få sin scoring, da Harry Kane viste at han kan mer enn å score mål. Toppscoreren utnyttet en forsvarsfeil ute til høyre i banen, og slo et legg fra høyresiden som selv servitører som David Beckham, Juan Sebastian Veron, Kevin De Bruyne og Christian Eriksen ville vært stolt av.

– Det er det villeste. Det er ett av de råeste innleggene jeg har sett. Kane løfter blikket, og den er så skreddersydd for Son den ballen der. Og det er en god avslutning også. Det er hovmesterblikk. Harry Kane vet akkurat hvor Son er. Det er rett og slett imponerende, var hele kommentator Osnes' rosende ord etter målet var et faktum.

Scoringen avgjorde langt på vei kampen, og selv om Spurs fortsatte å dominere i banespillet, var tempoet i hjemmelaget betydelig lavere utover i omgangen. Onsdag venter returoppgjør mot Juventus i Champions Leagues åttedelsfinaler.

Ingen mål for Kane, men Spurs kontrollerte inn

Storscorer Kane fikk et par saftige sjanser, men klarte ikke å pynte på sine allerede 24 scoringer i ligaen denne sesongen. Både i situasjoner etter et hjørnespark der han stod umarkert, etter en situasjon der han ble servert av Christian Eriksen og etter en i sluttminuttene der Lucas Moura fant ham, kunne Kane fått nettkjenning, men mislyktes.

– Han har ikke på seg scoringsstøvlene i dag, kommenterte Osnes etter sjansen som ble misset to minutter før full tid.

Den målgivende pasningen viste imidlertid at Kane har mange kort i ermet, og Mauricio Pochettino var nok storfornøyd med 2-0-seier på Wembley-gresset lørdag.

– Tottenham ser veldig bra ut. De ser veldig solide ut. Man gleder seg veldig til den kampen mot Juventus til uken, sa TV 2-ekspert Stamsø Møller etter kampslutt.

Pochettino tangerte Dalglish

Kampen var Mauricio Pochettinos 197. som Premier League-manager, og seieren var hans 100. Det betyr at argentineren ifølge Opta har nådd den milepælen på sjette raskest vis i Premier League-historien. Kun José Mourinho (142 kamper), Sir Alex Ferguson (162), Arsène Wenger (179), Rafa Benitez (181), Claudio Ranieri (187) og Kenny Dalglish (også 197) kan vise til bedre eller tilsvarende statistikk.

For Huddersfields del betyr 0-2-tapet at de ikke klarte å tilrive seg det som ville vært bonuspoeng i bunnstriden. Tre poeng skiller til nedrykksstreken, men ikke alle lagene har like mange kamper spilt, og David Wagners gutter må nok belage seg på spennende måneder fremover.

– De dummet seg ikke ut. Det er klasseforskjell på Huddersfield og Tottenham på Wembley, sa Trevor Morley i TV 2-studio etter kampslutt.