Se video av TV 2-ekspertenes Salah-hyllest fra pausen i vinduet øverst. Scoringer nede i saken. Sammendrag kommer!

Liverpool-Newcastle 2-0

Liverpools Mohamed Salah stormer videre, og i lørdagens kamp mot Newcastle ble det ny scoring for egypteren.

Han satte inn 1-0-målet i en kamp de røde til slutt vant 2-0.

– Helt ærlig, så spiller han like bra som Luis Suárez gjorde på sitt beste i Liverpool, sa TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller i studio.

Sadio Mané satte inn Liverpools andre scoring i oppgjøret etter å ha blitt foret av tredjemann i de rødes offensive troika, Roberto Firmino.

Tre nye Liverpool-poeng betyr at de tar helg som nummer to i Premier League. Manchester United kan vippe dem ned igjen fra den plassen, men erkerivalene spiller ikke før på mandag mot Crystal Palace.

– Han er oppe blant de største legendene i rødt

Etter å ha stanget i nesten hele 1. omgang, kom scoringen som fikk det til å løsne for de røde rundt fem minutter før pause. Alex Oxlade-Chamberlain satte fart på, og fikk dyttet ballen til sin toppscorer Salah. Alene med Martin Dubravka i Newcastle-buret var Liverpools nummer elleve iskald og satte ballen mellom beina på keeper og i nettet. Dermed hadde egypteren tegnet seg for scoring i sin sjuende kamp på rad.

– Hva skal man si om Mohamed Salah? Han scorer og scorer og scorer og scorer. Dette er hans 32. Det er mer enn Suárez. Han er oppe blant de største legendene i rødt, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da scoringen var et faktum.

– Smått utrolige tall. En av de beste spillerne i verden

24 av de 32 målene har kommet i Premie League, og dermed er egypteren likt med Tottenhams Harry Kane på toppen av scoringslistene på engelsk fotballs øverste nivå.

– Det er smått utrolige tall, repliserte ekspertkommentator Petter Myhre fra kommentatorplass på Anfield.

Salahs scoring var omgangens eneste på Anfield, til tross for at Mohamed Diamé var svært nære å utligne like før pause. Loris Karius reddet imidlertid langskuddet, og dermed var det Salah TV-kameraene kunne konsentrere seg om da lagene gikk i garderoben.

– Han er sesongens store, store spiller for Liverpool. Og kanskje også i hele Premier League når vi skal gjøre opp status, sa Alsaker da bildene av den magiske egypteren rullet over skjermen.

Ingen har scoret i flere kamper blant de store i Europa

Ingen i de fem store europeiske ligaene har scoret i flere klubbkamper enn Salah denne sesongen, kunne Opta meddele via Twitter. Egypteren har nå funnet veien til nettmaskene i 26 av kampene han har spilt for Liverpool, hvilket er bedre enn både Edinson Cavani (24 PSG-kamper), Robert Lewandowski (23 Bayern München-kamper), Sergio Agüero (21 Man City-kamper), Harry Kane (21 Tottenham-kamper) og Lionel Messi (20 Barcelona-kamper).

I TV 2s studio fortsatte pausehyllesten av Liverpool-magikeren med den dødelige venstrefoten.

– Det er den fyren igjen. Han er en av de beste spillerne i verden. Selvtilliten bare øker og øker. Han har fantastiske ferdigheter. Han er så frekk, så lett i beina og med noen touch og ferdigheter som minner om Messi. Man tenkte hele 1. omgang at hvis noe skulle skje, så var det fra ham, sa TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

– Egentlig ikke mulig å erstatte Suárez, men Salah har gjort det

En annen spiller som ofte nevnes i samme åndedrag som Salah i disse dager, er Luis Suárez. Uruguayaneren er den siste som ble Premier League-toppscorer i Liverpool-drakt, da han leverte 31 scoringer i 2013/14-sesongen.

– I og med at han spiller i den drakten, så får jeg Luis Suárez-vibber. Suarez skulle det egentlig ikke være mulig å erstatte, så god som han var på sitt toppnivå, men Salah har jo gjort det. Helt ærlig, så spiller han like bra som Luis Suárez gjorde på sitt beste i Liverpool. Det handler ikke bare om målene. Han har også målgivende pasninger. Han er helt utrolig god, var hele Simen Stamsø Møllers hyllest av egypteren.

– Man kan si at Salah er enda viktigere for Liverpool enn det Coutinho noensinne var

Tidligere i år mistet Liverpool Philippe Coutinho til Barcelona, men selv uten den brasilianske boksåpneren, klarer altså Jürgen Klopps lag å finne lukene i motstandernes forsvar. Hovedgrunnen til det heter Mohamed Salah.

– Han er en mer notorisk leverandør enn det Coutinho noensinne var for Liverpool. Coutinho er en verdensklassespiller, og savnes absolutt, men han leverte ikke så jevnt for Liverpool som det Salah gjør nå. Sånn sett kan man si at Salah er enda viktigere for Liverpool enn det Coutinho noensinne var.

Lekkert også da Firmino foret Salah 2-0-målet

Ti minutter etter pause var det tid for kollektiv hyllest av Liverpools angrepsspill. Emre Can fant Roberto Firmino, som spilte på seg press og deretter foret Sadio Mané, som etter en strålende bevegelse deretter satte 2-0 i nettet.

– Hvilken scoring! Det er praktfullt, helt enkelt, kommenterte Alsaker.

Dermed hadde alle de tre stjernene i Liverpools offensiv bidratt på hvert sitt vis til å sende laget i komfortabel tomålsledelse på eget gress. Resten av omgangen bar også preg av at oppgjøret i praksis var avgjort, og i kulden på Anfield klarte ingen av lagene å skape store øyeblikk som varmet resten av omgangen.

Newcastle ropte på straffe da Joselus skudd ble blokkert av James Milner med rundt sju minutter igjen å spille, men reprisene viste at det var en tilnærmet perfekt variant med beina som var foretatt av Liverpools midtbanespiller.

Forbi Tottenham på tabellen igjen

Heller ikke Liverpool fikk noe da Salah gikk i bakken på overtid, og dermed ble det med de to scoringene på Anfield denne kvelden. Liverpool svarte med det på Tottenhams seier over Huddersfield med samme siffer et par timer tidligere på dagen. Dermed klatret Jürgen Klopps lag igjen forbi Spurs med to poeng, og også etter poeng foran Manchester United frem til i hvert fall mandag kveld.

– De hadde full kontroll, og så har de en Salah som nesten er så effektiv som det går an å være, sa TV 2s ekspert Petter Myhre fra kommentatorplass etter kampslutt.

For Newcastles del betyr tapet, i kombinasjon med dagens andre resultater i Premier League, at to poeng skiller til nedrykksstreken. Der ligger Crystal Palace på den øverste plassen under streken, og de spiller altså sin kamp i runden mot nettopp Manchester United mandag.

PS! Tapet var også Rafa Benitez' første noensinne som gjestende manager på Anfield.