Henrik Kristoffersen lå 73 hundredeler bak Marcel Hirscher før finaleomgangen.

Sølvvinneren fra OL ga full gass ned den vanskelige storslalåm-traséen i Kranjska Gora, og endte på tiden 2.22,42.

Men Marcel Hirscher viste igjen sin styrke og skjøv Kristoffersen ned fra 1. plassen.

Østerrikeren vant som han ville og sikret seg seieren i storslalåm-cupen sammenlagt for fjerde år på rad.

Hirscher vant i Kranjska Gora med hele 1,66 sekunder foran Henrik Kristoffersen.

Franskmannen Alexis Pinturault ble nummer tre, 2,51 sekunder bak den suverene vinneren.



– Det var vanskelige forhold, men det var spesielt å vinne og jeg trives her. Det var viktig for meg å vinne krystallkula. Jeg må si jeg er overrasket, selv om noen kanskje ikke vil tro meg, sa Hirscher etter å ha vunnet krystallkula igjen.

Haugen på fjerdeplass

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå på en femteplass etter første omgang, og viste strålende mentalitet også i finaleomgangen.

Nestvold-Haugen danset gjennom portene og avsluttet strålende. Han suste inn til tiden 2.23,54. Det holdt til en sterk fjerdeplass, 2,78 sekunder bak Hirscher.

Det var Nestvold-Haugens beste plassering i storslalåm denne sesongen.

Windingstad imponerte

Rasmus Windingstad imponerte stort i finaleomgangen etter å ha havnet på en niendeplass i 1. omgang.

24-åringen kjørte inn til karrierebeste og tok en foreløpig ledelse etter å ha notert seg for tiden 2.24,69. Det var 51 hundredeler enn amerikanske Tommy Ford, som ledet før nordmannen satte utfor.

Til slutt endte Windingstad på en 8. plass, 3,93 bak vinneren. Tre nordmenn endte altså blant de ti beste, og det må sies å være mer enn godkjent.

Storslalåmtraseen i Kranjska Gora var for øvrig svært krevende. Uvanlig mange utøvere kjørte ut. Blant dem var Aleksander Aamodt Kilde.

Suverene Hirscher rett i iedelsen

Marcel Hirscher sikret et solid forsprang på Henrik Kristoffersen etter første omgang i Kranjska Gora.

73 hundredeler skilte vinterens to klart beste storslalåmkjørere foran finaleomgangen i den slovenske alpinmetropolen.

Også etter det olympiske storslalåmrennet i Pyeongchang nylig sto Hirscher og Kristoffersen øverst på seierspallen. Da var riktignok nordmannen bare nummer ti etter første omgang, men tok sølvet etter en gnistrende annen omgang. Lørdag var Kristoffersen mye bedre med fra start. Rælingen-gutten holdt godt følge med Hirscher gjennom store deler av traseen, men ga fra seg et halvsekund i avslutningen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen tok karrierens så langt eneste pallplass i verdenscupen nettopp i Kranjska Gora for ett år siden. Lørdag var han også på skuddhold, til tross for at han ga bort mye tid til lederduoen i første omgang.

Nestvold-Haugen var nummer fem og 1,64 sekunder bak suverene Hirscher etter 1. omgang. Opp til hjemmehåpet Zan Kranjec og franske Alexis Pinturault, som delte tredjeplassen, skilte det bare 23 hundredeler.

Fra sene startnummer lyktes både Rasmus Windingstad, Marcus Monsen og Bjørnar Neteland så godt at de fikk kjøre finaleomgangen. Windingstad lå på en imponerende 9. plass før finaleomgangen, 3,11 bak Hirscher.

Marcel Hirscher kunne som kjent sikre sammenlagtseieren i storslalåmcupen denne sesongen med seier lørdag.