25 år gamle Umar Ahmed Haque ble fredag funnet skyldig i å ha forsøkt å rekruttere barn i alderen 11 til 14 år til å gjennomføre flere terrorangrep i London, skriver Reuters.

Haque, som er en britisk supporter av terroristgruppen IS, forsøkte å radikalisere totalt 110 barn under påskudd av å undervise i Islamske studier ved den private skolen Lantern of Knowledge og ved en moské i Ripple Road.

– Hans plan var å bygge opp en hær av barn som skulle assistere i flere terrorangrep i London. Vi tror at han har klart å radikalisere flere sårbare barn i alderen 11 til 14, sier Dean Haydon, sjefen for London-politiets antiterrorisme-enhet.

Blant målene var Big Ben, soldater i dronningens garde, Heathrow lufthavn, et stort kjøpesenter, banker, sjiamuslimer, høyreekstreme og mediene, mener påtaleenheten.

Terror-rollespill

Læreren forberedte barna på martyrdom ved å få dem til å spille ut terrorangrep og gjenskape angrep på politibetjenter. Haque kjørte også barna gjennom et treningsopplegg for å bygge styrke.

Haque skremte barna fra å fortelle foreldrene sine om det de lærte ved å vise dem videoer av halshugginger.

Deretter fortalte han dem at han var medlem av IS, og at de kom til å lide samme skjebne som de i videoene hvis foreldrene fikk vite hva som egentlig foregikk.

PENGEINNSAMLER: Abuthaher Mamun har blitt dømt for å samle inn penger til og planlegge angrepene. Foto: Metropolitan Police

Av de 110 barna er nå 35 inne i sikringstiltak som involverer sosialtjenester og andre myndigheter.

Inspirert av Westminster-angrepet

Haque, som skal ha blitt selvradikalisert på nettet, ble inspirert av angrepet mot Westminster Bridge i mars i fjor, da Khalid Masood kjørte over flere fotgjengere i en leiebil og drepte fire, før han knivstakk en politibetjent til døde på parlamentsområdet.

Dette er blant angrepene Haque har fått barna ved skolen til å gjenskape gjennom rollespill.

Timesvis av hemmelige opptak fra mars 2017 ble spilt av i rettssalen, skriver BBC.

HJELPER: Muhammad Abid har blitt dømt for å assistere Haque med sine planer. Foto: Metropolitan Police

I disse opptakene snakker Haque i særdeles positive ordlag om Masood, rett etter at han hadde gjennomført Westminster-angrepet. I opptaket kan man også høre han legge ut om planene om å gjøre det samme som Masood ved hjelp av radikaliserte barn.

Haque fortalte sin venn Muhammad Abid – som også har blitt kjent skyldig i å hjelpe ham med planene – at barna skulle utgjøre et «dødslag sendt av Allah» og at de skulle angripe flere mål.

En annen hjelper, Abuthaher Mamun, ble dømt for å hjelpe til med pengeinnsamling og å planlegge angrepene.