Volvo traff virkelig blinken da de laget en "offroad-utgave" av familiebilen V70.

Firehjulstrekk, litt ekstra bakkeklaring og en stylingpakke som gjorde bilen flere hakk tøffere, gikk rett hjem hos kundene.

XC70, var i mange år en av Volvos mest solgte modeller. Den leverte også gode penger i kassen og her yppet Volvo seg i praksis mot de tyske premiummerkene.

Da V70 ble pensjonert og erstattet med V90, gikk det naturligvis ikke lang tid før samme oppskrift ble brukt der også. Nå heter bilen V90 CC (CC står for Cross Country). I utgangspunktet var det ingen ting som tilsa at suksessen ikke skulle fortsette, men slik har det faktisk ikke gått.

Hvorfor? Det skal vi komme tilbake til. Testbilen denne gangen er en V90 CC med bensinmotor på 254 hestekrefter. Full modellbetegnelse er V90 Cross Country T5 PRO AWD Inscription.

Hva er nytt?

Du kan like det eller ikke, men dieselmotoren er i trøbbel. Ikke bare her i Norge, men også i en rekke andre europeiske land. Der bensinmotor var omtrent utenkelig på XC70, er det nå et reelt alternativ for de som vurderer V90 CC.

Testbilen har en 2-liter som yter 254 hestekrefter. 0-100 km/t går unna på 7,4 sekunder, det hadde nok vært enda litt kjappere hvis automatgirkassen hadde respondert kvikkere. Motoren gir fint kraftoverskudd til all type kjøring. Du skal være ganske kravstor hvis du mener du trenger mye mer krefter enn dette.

T5 betyr at det bor en bensinmotor under panseret på denne bilen.

Hva er styrker og svakheter her?

CC handler i stor grad om design. Det er neppe mange kjøpere som virkelig trenger den ekstra bakkeklaringen. Slik sett gjør en V90 med firehjulstrekk nesten nøyaktig det samme. Men høyden og stylingpakken gjør at den ser større og mer ruvende ut enn opphavet. Den skiller seg også mer ut i trafikken, særlig hvis du velger den i en farge som lager kontrast til stylingpakken. Og ingen farge er da mer "se på meg" enn hvitt.

Bortsett fra det har den alle de gode V90-egenskapene. Komfort, støydemping og ikke minst interiør er på øverste hylle. Den innvendige plassen er svært god, mens bagasjerom på 560 er mer gjennomsnittlig. Her har design gått litt ut over mest mulig plass. Venter du deg veldig inspirerte kjøreegenskaper, vil du nok også bli litt skuffet. Her er komfort viktigst.

Hva koster den?

XC70 var ganske folkelig priset. Testbilen er heller ikke så ille i utgangspunktet, men når Volvo nå definerer Audi, BMW og Mercedes som konkurrentene sine, har de også lånt flere grep fra tyskerne. Som å tilby en særdeles lang rekke av ekstrautstyr, til solide priser.

Startpris på denne bilen er på 725.000 kroner. Med navigasjonspakke, plusspakke, Inscription-pakke, baksetepakke, intellisafe-pakke og en god bunke ekstra tilvalg på toppen, ender vi på 941.537 kroner. Da har du veldig mange andre fine biler å velge mellom.

Velkjent Volvo-interiør som fortsatt står seg veldig bra, her er kvalitetsfølelsen svært høy.

Hvem er konkurrentene?

Den argeste konkurrenten har i mange år vært Audi A6 Allroad. Slik er det fortsatt. De to bilene følger nøyaktig samme oppskrift. I fjor meldte også Mercedes seg på, med en versjon av E-klasse som heter All Terrain. Og så finnes det naturligvis en lang rekke SUV-er å velge mellom, hvis du heller ønsker deg det.

Vil naboen bli imponert?

V90 CC er en bil som fortsatt skiller seg ut, særlig hvis du velger "riktig" farge. Begrenset salg gjør også at du ser veldig mange vanlige V90, for hver CC. Stylingpakken kler bilen og den ekstra høyden plasserer den midt mellom vanlig stasjonsvogn og SUV.

Broom mener:

At salget har falt kraftig i forhold til XC70, skyldes i hovedsak én ting: At Volvo tilbyr V90 som ladbar hybrid, men ikke har samme løsning på CC-utgaven. Og akkurat nå er det T8 som gjelder, for alle som kjøper stor Volvo (hvor smart det egentlig er, kan man jo diskutere...) Dermed går det trått å selge V90 CC.

Denne bensinutgaven klarer nok heller ikke å gjøre så mye med det. Den blir for dyr for mange, samtidig som den er ganske tørst. I testperioden ender vi på over én liter på mila i gjennomsnitt, uten spesielt aktiv kjøring. Det er betydelig mer enn det ville blitt med en dieselmotor under panseret. Men så var det dette med diesel igjen...

Ut over det, er det mye positivt å si om V90 CC. For mange vil den også være et svært attraktivt alternativ til SUV. Den har de samme egenskapene, men er ikke like diger og ruvende som SUV-ene i denne klassen.

Hva mener eierne?

Vi har en rekke anmeldelser av vanlig V90 inne, og så langt én av V90 CC i Brooms bilguide. Hva tror du den eieren mener? Klikk her for å finne det ut.

Stylingpakken understrekes ekstra godt når du velger V90 CC i en farge som dette.

Visste du at:

– Den første CC-varianten fra Volvo kom i 1997 og het V70 Cross Country. Volvos amerikanske importør var en pådriver, og bilen har også solgt svært godt i USA.

– Navnet XC70 kom i 2003, og gikk fram til V70 ble erstattet av V90.

– Rimeligste V90 CC starter på 627.000 kroner, da får du D4-diesel på 190 hestekrefter. I andre enden av skalaen: T6 bensin med 320 hestekrefter. Den har startpris på 962.000 kroner.

VOLVO V90 CROSS COUNTRY Modell: T5 PRO AWD Inscription Motor: 2-liter bensin Effekt: 254 hk / 350 Nm 0-100 km/t: 7,4 sek Toppfart: 230 km/t Forbruk: 0,74 liter/mil Lenge/bredde/høyde: 4,93 - 1,89 - 1,54 meter Vekt: 1772 kg Bagasjerom: 569/1.526 liter Pris fra: 725.000 kroner

