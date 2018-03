Nødetatene fikk melding om saken klokken 23.10 fredag kveld.

– Meldingen gikk ut på at to personer var påkjørt av toget ved Alna stasjon. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer fikk behandling. Etter kort tid ble de bekreftet døde av helsepersonell, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.



– De var tre personer sammen. To av dem ble påkjørt av toget, mens tredjemann befant seg trolig utenfor skinnegangen da toget kom, sier Pedersen.

Rune Skjold, seksjonsleder for økonomi og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt, opplyser overfor TV 2 klokken 11:15 at de to mennene begge er utenlandske statsborgere med lovlig opphold i Norge.

De omkomne er 33 og 26 år gamle. Pårørende er blitt varslet via familie og venner.

Lokfører forsøkte å avverge ulykken

Skjold forteller at en lokfører på stedet har forsøkt å få de to mennene vekk fra skinnegangen.

– Lokføreren opplyste om at han har gitt beskjed om at de må komme seg ut av sporet, men det ble for kort tid til at de kom seg vekk, sier han.

Skjold har ingen opplysninger om hvorfor de befant seg der, men opplyser at de ikke skal ha hatt noe der å gjøre.

Politiet har avhørt vitner på stedet og ansatte på toget. Ulykken skjedde ikke på selve stasjonen, men langs skinnene ved sørenden av terminalområdet.

Den tredje personen var uskadd etter hendelsen, og vedkommende er blitt avhørt.

– Personen opplyser at de to andre hadde forsøkt å krysse toglinjen, mens vedkommende ble stående igjen, opplyser Roger Hjertø ved krimvakta i Oslo politidistrikt.



Rundt klokka 2.15 opplyste politiet at de er ferdige med sitt arbeid på stedet.

– Toglinjen er åpnet, og toget har kjørt videre til Oslo S hvor passasjerene får alternativ transport, sa operasjonslederen.

(TV 2/NTB)