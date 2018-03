Se Brighton-Arsenal på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag.

Journalisten David Hytner skriver i sin spalte for The Guardian at en ikke-navngitt Arsenal-spiller skal ha vært nær å briste ut i gråt under et krisemøte etter det pinlige 0-3-tapet i ligacupfinalen mot Manchester City forrige helg.

Arsenal-spilleren skal ha adressert medspillernes dårlige innsats og fortalt at hans egne barn spurte ham om hvorfor Arsenal var så dårlige. Da presset tårene seg på, og en annen spiller måtte ta ordet, skriver Hytner.

Krisemøtet skal ha foregått uten manager Arsène Wenger, og ifølge The Guardian var nettopp den franske veteranmanageren det store samtaleemnet.

– Vi er et bra lag, men vi trenger hjelp fra trenerne, skal en spiller ha sagt.

– Det kommer aldri til å skje. Vi må finne ut av det selv, skal være svaret han fikk, hevder den britiske avisen.

Krisemøtet skal ha kommet i stand tirsdag denne uken, den første treningsdagen etter ligacupfinalen. Meningen var å samle troppen og bygge selvtillit før enda et møte med Manchester City på Emirates to dager senere.

Men det skulle bare bli enda verre. Arsenal tapte som kjent på nytt 0-3 etter enda en tafatt forestilling, og avsluttet kampen foran et nærmest folketomt Emirates.

– Problemet ligger sentralt i banen. Kvaliteten er ikke som den pleide å være. Jeg tror ikke disse guttene skremmer noen lenger. Det har blitt en trist kveld for Wenger. De har blitt utspilt og nedkjempet. De er så langt nede det går an å komme for Arsenal akkurat nå, konkluderte Arsenal-legenden Martin Keown til BBC etter kampen.

– Wenger er for snill

Nå virker Arsène Wengers dager i klubben, talte.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller unner Arsenal-manageren bedre enn den misæren som nå utspiller seg.

– Det er vel så mørkt det kan bli der i gården. Han har vært gjennom mye de siste sesongene. Jeg synes det er veldig trist, for det er kanskje den mannen jeg unner mest suksess, sier han.

Han mener rett og slett Wenger er for godhjertet for sitt eget beste.

– Jeg tror han kunne satt ned foten flere ganger om han ville, men han er en litt for snill mann for sitt eget beste. Han er ikke kynisk nok til å være med på spillet som foregår i Premier League. Jeg mener tiden har løpt fra ham for lengst. Det er vondt å se på, sier Stamsø Møller.

Wenger selv var lavmælt i sitt intervju etter kampen

– Vi må fokuserer på prestasjonene. Sterke organisasjoner forenes når presset er sterkt. Vi må holde sammen, fokusere og jobbe enda hardere for å få selvtilliten tilbake, sa Arsenal-manageren.