Det var under en fremføring av hiten «Saturday Night's Alright for Fighting» at en gruppe heldige fans ble invitert opp på scenen sammen med superstjernen.

For én av publikummerne ble fristelsen for stor. En mann som stod rett ved siden av artisten, prøvde flere ganger å ta på ham mens han fremførte sangen.

Stormet av scenen

Flere ganger ga superstjernen klar beskjed om at den klåfingrede publikummeren skulle la ham være i fred, men til ingen nytte.

Til slutt stormet han av scenen.

Mens hovedpersonen var borte fortsatte bandet å spille, før Elton John etter hvert kom tilbake på scenen med en tydelig beskjed til publikum:

– Ikke noe mer av å komme opp på scenen. Dere «fucked» det opp, freste piano-legenden.

Etter opptrinnet fullførte han konserten med en fremføring av «A Circle of Life».

Fikk perlekjede i ansiktet

Hendelsen i Las Vegas skjer ikke lang tid etter at Elton John fikk et perlekjede kastet i ansiktet under en annen konsert.

Også dette skjedde på en konsert i Las Vegas, da artisten spilte på Caesar's Palace i februar.

Under eksakt samme sang som han spilte torsdag, «Saturday Night's Alright for Fighting», fikk artisten kjedet i munnen etter at en overivrig fan som stod på scenen kastet det mot han.

Siste turné

Elton John offentliggjorde i fjor at han i 2018 vil legge ut på sin siste turné, «The Farewell Yellow Brick Road Tour».

Konserten i Las Vegas var ikke en del av denne turnéen, som først begynner i september.

Superstjernen lovet å «avslutte med et smell», og den planlagte turneen skal omfatte hele 300 konserter i land over hele verden og pågå fram til 2020. Det er ikke satt opp noen konsert i Oslo i forbindelse med turnéen, men i mai har norske fans mulighet til å se han spille i København og Gøteborg.