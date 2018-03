Marit Bjørgens mangeårige rival, Justyna Kowalczyk , må stå over det tradisjonsrike Vasaloppet som går av stabelen søndag.

Polakken vant rennet i 2015, men bekreftet fredag på Twitter at hun måtte droppe rennet, til tross for at hun allerede hadde ankommet Sverige.

Nå melder den polske avisen Fakt at hun faktisk er innlagt på sykehus i Sverige. Kowalczyk skal ha blitt slått ut av et virus, og har ifølge polske medier slitt med magetrøbbel i oppkjøringen til rennet.

– Jeg har akkurat landet i Stockholm, men jeg kan ikke delta i årets Vasaloppet. Jeg er lei meg. Den koreanske forbannelsen fortsetter, skriver Kowalczyk på sin Twitter-konto.

Trøblete OL

Den polske veteranen har nettopp lagt bak seg et trøblete OL, hvor en 14. plass på tremilen var beste plassering.

I sprinten støtte hun sammen med Ingvild Flugstad Østberg i kvartfinalen, noe som gjorde at begge løperne røk ut av konkurransen.

En forbannet Østberg krevde en unnskyldning fra polakken, men Kowalczyk hadde derimot en litt annen tilnærming til saken. 35-åringen mente det var Østberg som skyldte henne en unnskyldning:

– Jeg syntes at det var Ingvild som gjorde feil. Hvis hun krever en unnskyldning, så gjør i hvert fall jeg det. Hun burde si det til meg, sa en skråsikker Kowalczyk til svenske Aftonbladet etter hendelsen.