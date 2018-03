Fredag ble det klart at rettssaken hvor en 46 år gammel kvinne er siktet for grov mishandling, ikke skal utsettes.

Den 46 år gamle kvinnen er tiltalt for grov mishandling etter at datteren Angelica Heggelund (13) ble funnet død av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling – i familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Saken er allerede blitt utsatt én gang, etter at kvinnen ble innlagt på sykehus på grunn av et fall i blodsukkernivået 25. april i fjor.

Fikk beskjed på epost

Fredag kom Vladislav Yaroshenko, den siktede kvinnens eksmann og Angelicas far, fra USA til retten i Valdres for å vitne.

– Jeg skulle gi min forklaring for et år siden, men jeg fikk aldri tid til å gjøre det. Så jeg er glad for at jeg fikk sjansen nå, sier Yaroshenko til TV 2.

– Hvordan var det å få nyheten om at datteren din var død?

– Det er fortsatt et mysterium hva som skjedde. De prøver å finne ut av det. Jeg er glad for at rettssalen er full av kompetente mennesker som prøver å finne ut hva som skjedde.

Yaroshenko sier han fikk beskjeden om datterens dødsfall fra ekskona gjennom en epost.

– Jeg ble sjokkert av beskjeden. Tro det eller ei, men jeg er fortsatt sjokkert, sier faren.

– Håper jeg finner ut hva som skjedde

Yaroshenko sier han ikke visste noe som helst om situasjonen i Norge. Dersom han hadde visst at datteren var syk, tror han at det hele kunne vært annerledes.

– Meg selv og min side av familien ville gjort hva som helst for å hjelpe min datter. Det er vanskelig for meg å se min ekskone gå gjennom dette, selv om vi ikke er sammen lenger, sier Yaroshenko.

Han sier han føler med sin tidligere kone, og tenker på hva hun går gjennom som mor. Han sier hva som skjedde på hytta på Beitostølen er et mysterium, så lenge moren ikke snakker.

– Jeg håper hun en dag vil klare å snakke og at hun får den hjelpen hun trenger. Jeg håper jeg en dag finner ut hva som virkelig skjedde.

– Hvordan har tiden vært for deg?

– Den har vært vanskelig. Det er som om halve meg døde. Hun vil alltid være min engel. Det var jeg som ga henne navnet Angelica. Jeg vil alltid elske henne.