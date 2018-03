En kvinne (67) gikk ut av huset sitt natt til fredag, og familien meldte henne savnet.

Politiet iverksatte en stor leteaksjon, som blant annet inkluderte to helikoptre, flere båter og Røde Kors.

Klokken 18.40 opplyser politiet at kvinnen er funnet omkommet i sjøen ved Lønborg. De pårørende er varslet.

– Omtrent klokken 17.30 meldte brannvesenet at de så noe på bunnen ved Sandviken som kunne ligne på en kropp, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Hans-Eirik Thue, til TV 2.

Brannvesenets dykkere hentet kvinnen opp av vannet. Etter funnet har politiet avsluttet den omfattende leteaksjonen.

– Det er ikke hold for å si at det har skjedd noe kriminelt, men det betegnes likevel som et mistenkelig dødsfall inntil videre. Det vil bli gjennomført en obduksjon, sier Thue.