Dokumentarserien «Ari og halve kongeriket» skal etter planen starte opp på TV3 førstkommende torsdag.

I serien kan seerne ifølge TV3, følge Ari Behn (45) «på reisen i det vanskelige året etter skilsmissen, da han endelig må finne sin plass og finne ut hvem han virkelig er».

Nå viser det seg at Behn forsøker å stoppe serien fra å sendes, det skriver Dagens Næringsliv.

Får ikke godkjenne

Grunnen til at Behn nå ikke ønsker at serien skal bli sendt, skal være at han ikke har fått godkjenne alt innholdet.

Behns manager Geir Håkonsund sier til Dagens Næringsliv at Behn har inngått en intensjonsavtale under forutsetning av at han har bestemmelsesrett over hva som kan bli sendt, såkalt «final cut».

– Dette har ikke dokumentarskaperen og TV3 tenkt å overholde, noe han synes er beklagelig, sier manageren til DN.

Håkonsund vil ikke kommentere nærmere hva slags innhold i dokumentaren som Behn reagerer på.

– Er ikke redaktør

Programdirektør Andreas Bakka Hjertø i TV3, sier til Dagens Næringsliv at det ikke stemmer at Behn har fått «final cut» på serien, men at han har fått se de ferdige episodene og godkjent disse.

– Samtidig er han ikke redaktør på produksjonen, så han må ikke godkjenne hele dokumentaren for at vi skal sende den, understreker han.

Ari Behns advokat John Christian Elden sier til DN at uenigheten rundt avtalen kan føre til at hovedrolleinnehaveren trekker seg fra prosjektet, og benekter at Behn har godkjent innholdet i serien.