Sumaya Jirde Ali har markert seg som en frittalende samfunnsdebattant. Utspillene hennes på sosiale medier har skapt reaksjoner.

I går var hun hos likestillingsombudet for å fortelle om hetsen hun har opplevd i det siste.

– Jeg har lært meg ulike strategier for hvordan jeg skal forholde meg til det. Jeg logger ut når det er på sitt verste. Jeg tar avstand, tar meg en pause og deaktiverer sosiale medier, fortalte Sumaya da til TV 2.

Noen timer senere meldte 8. mars-initiativet i Bergen på sine facebooksider at Sumaya likevel ikke skal holde appell som planlagt under arrangementet neste uke.

Grove trusler

Hos likestillingsombudet, torsdag, fortalte Sumaya i detalj om noe av hetsen hun har blitt utsatt for.

– Vi kvinner har en tendens til å få hets som er mer seksuelt ladet. Jeg har fått høre at jeg bør voldtas med en kaktus, forteller hun.

I tillegg er mye av hetsen samfunnsdebattanten blir utsatt for, rasistisk ladet.

– Når du er brun i huden så har du hets som er blanding av sexisme og rasisme, så jeg har fått høre at jeg bør få «negerhuden» min skrellet av. Så går du rundt da, resten av dagen, med et bilde av en ostehøvel som driver og skreller deg, sier hun.

– Under et voldsomt press

– Hets og trusler gjør at hun må passe ekstra på både den psykiske og fysiske helsen og blir hjemme. Hun er under et voldsomt press, og all hetsen mot henne er også en trussel mot demokratiet, skriver de.

Sumaya fortalte i går til TV 2 at hun er takknemlig for all støtten hun har fått den siste tiden.

– Jeg har fått støtte av folk som sender meg meldinger, som skriver under på underskriftskampanjer og som skriver kronikker. Så det er enormt mye støtte. Den viser meg at dette ikke er det type samfunn vi vil ha.

– En viktig historie

Sumayas historie gjorde inntrykk på likestilllings- og diskrimineringsminster Hanne Bjurstrøm.

– Hennes historie er viktig for meg å høre, for jeg skal jobbe med å endre. Sumaya viser hva unge muslimske jenter blir utsatt for i dette samfunnet, og hun viser at vi har behov for en mye sterkere politikk for å gjøre noe med det.

Sumaya fortalte om hvordan hetsen får henne til å fundere på om det er verdt å orke å delta i debatten. Det bekymrer Bjurstrøm.

– Hun representerer en så stor del av befolkningen, og det er viktig at man skjønner. Dette er viktige stemmer i det norske samfunnet, for å få til et godt integrert samfunn hvor alle har har en rett og en plass - og gode debatter rundt det. Da kan vi bare ikke akseptere at de stemmene blir kneblet, fordi de utsettes for slik hets som det Sumaya blir utsatt for, sier Bjurstrøm til TV 2.