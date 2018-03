Crystal Palace bekrefter på sine nettsider at de har signert den brasilianske keeperen Diego Cavalieri (35).

Han kommer gratis, og siden han har vært klubbløs siden han ble frigitt av Fluminense i desember kan han bli registrert i 25-mannstroppen til Palace.

Cavalieri fikk kontrakt ut sesongen etter et vellykket prøvespill.

Brasilianeren spilte for Liverpool fra 2008-2010, og var den gang backup for Pepe Reina.

Totalt fikk han ti kamper iført Liverpool-drakten, og holdt nullen fire ganger.

I 2010 hadde han et kjapt opphold i Cesena, før han returnerte til hjemlandet for å spille for Fluminense.

I 2012 kom han på årets lag i Brasil da han var med på å hjelpe Fluminense til ligatittelen. Han ble også tatt ut på landslaget, og står med tre kamper for Brasil.

Nå er 35-åringen glad for å ha skrevet under for Palace.

– Jeg er veldig glad for å være her og har trent med guttene i en stund nå. Atmosfæren i garderoben har vært veldig god og de har tatt så godt imot meg. Vi prater mye og blir kjent. Jeg er veldig glad for denne muligheten, sier Cavalieri.