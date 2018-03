Se klippet i videovinduet øverst!

Søndag tok Manchester United en svært viktig seier mot Chelsea på Old Trafford.

På tribunen, på første rad, satt jærbuen Erlend Herredsvela (15) sammen med sin far Eivind.

Hjemmelagets manager José Mourinho passerte dem både før avspark og ved pause.

Men det var etter kampen at Erlend fikk et minne for livet.

En fornøyd Mourinho var på vei i garderoben etter seieren, da han stoppet opp ved Erlend og overrakte ham notatblokken sin.

FORNØYD: En svært fornøyd Erlend Herredsvela med notatblokken i hende. Foto: Eivind Herredsvela.

På videoen, som du kan se øverst i saken, kan man se en overlykkelig Erlend ta imot notatblokken som inneholdt den portugisiske managerens autograf.

Det var Jærbladet som først omtalte hendelsen.

– Først trodde jeg at han skulle gå forbi, og så oppdaget jeg at han kom mot meg. Jeg ble helt satt ut. Jeg tenkte «wow, skjer dette?» sier Erlend til TV 2 over telefon.

– Det er vanskelig å beskrive hva jeg følte da.

15-åringen forteller at det var mange som ville ha en bit av ham etter hendelsen.

– Alle rundt meg var begeistret på mine vegne. Det var flere som ville ta «selfie» og bilde av notatblokken.

Men unggutten ble skuffet hvis han trodde han skulle få ta del i Mourinhos hemmelige kampplaner:

Til tross for at Mourinho underveis i kampen hadde nok å rette på etter å ha havnet under 0-1, var notatblokken tilnærmet tom foruten portugiserens autograf. Noen bokstaver og litt rabbel var det eneste manageren hadde kladdet ned på papiret.

– Skal ramme den inn

Dette var ungguttens første kamp på Old Trafford, men mye tyder på at det ikke blir den siste.

– Det må jo bli flere nå! sier han og får støtte av sin far.

FØRSTE RAD: Det var ingenting å si på plassene til Erlend og Eivind på søndagens storoppgjør. Foto: Eivind Herredsvela.

– Det er Erlend som er den fotballinteresserte av oss, men nå har jeg ikke annet valg enn å reise over flere ganger, ler Eivind Herredsvela.

Og selve notatblokken har Erlend naturligvis tatt vare på.

– Den skal jeg ramme inn og henge opp på veggen. Nå har jeg også en god historie å fortelle til folk, sier den unge jærbuen som selv har han en plan om en gang å spille for favorittklubben.

Da TV 2 prater med 15-åringen sitter han faktisk i bilen på vei til trening med Voll IL. Vanligvis sykler han selv fem ganger i uken, kan faren fortelle, og Erlend selv legger ikke skjul på hva som er målet.

– Jeg vil bli spiller i utlandet. Og Manchester United er drømmeklubben, sier han.