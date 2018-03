Åsleik Engmark og Thomas Giertsen konkurrerer i episode 36 av Fingrene av fatet, torsdag 8. mars.

Øyvind og Thomas' grillbonanza:

«En Spansk en ...» - grillbonanza hvor alt skal grilles.

Grillet piggvarkotelett:

1 stk piggvarkotelett med skinn og bein på ca 300 gr, fra en villpiggvar på ca 2 kg.

Grilles med skinn og bein på begge sider over høy varme. Skinnet dras av og fisken legges i en skål. Grillede blåskjell fra skålen helles over som saus og garnityr.

Blåskjell grillet i form:

50 g hakket tørrsaltet Jacobs utvalgte bacon

250 g friske blåskjell

2 ss smør

2 skiver sitron

1 dl øl

2 busker flat persille til slutt

Alt blandes i en dyp metallskål og settes på grillen under lokk i 5 minutter.

Skålen med piggvaren og blåskjellene settes på en fjøl.

Direkte på fjøl som garnityr:



2 stk minipurre

1 stk hjertesalat

1 stk sitron

1 sett med små klasetomater

1 stk rødløk

50 gr manchego

1 busk flat persille



Grillet romesco-saus helles over grønnsakene:

2 stk spanske paprika

1 stk plommetomat

50 g mandler uten skall

2 fedd hvitløk

1 stk anchochili

1 skive loff/landbrød

2 dl olivenolje

2 ss sherryeddik

Salt og pepper

Alle grønnsaker grilles og kjøres sammen med olje, eddik, salt og pepper i blender.

GRILLMAT: Grillet kyllinglår med bakt potet, rømmedressing og hvitløksbrød.

Benedicte og Åsleiks grillmat:

Grillet kyllinglår med bakt potet, rømmedressing, mais, grønnsaksspyd og hvitløksbrød.

Ingredienser til 4 personer:

6 stk kyllinglår (av god kvalitet)

4 ss akasiehonning

1 ss soyasaus

2 ss mutti ketchup

1 ss eplesidereddik

2 ss worcestershiresaus

1 ts rød chilipaste

2 stk ferdigkokte mais

12 stk små poteter

2 dl rømme

4 fedd hvitløk

Basilikum

Bladpersille

4 ss Dijonsennep

1 sitron

1 hel rødløk

1 aubergine

1 gul squash

1 grønn paprika

4 store aromasopp

2 ss olivenolje

4-8 skiver dagsgammelt landbrød

2 ss godt salta smør

Salt, pepper

Litt sukker

Fremgangsmåte:

Du trenger 2 stk pensler og spyd til grillspyd, 2 glassboller (1 liten og en middels).

Om ikke grillen allerede er tent på må du gjøre dette først.

1. Bland sammen honning, ketchup, soyasaus, eplesidereddik, worcestershiresaus, chilipaste, salt og pepper. Rør sammen. Ha noe over kyllinglårene og legg på grillen, sett resten til side og pensle resten på kjøttet under grilling. Husk å få dette godt på hver side.

2. Vask potetene og tørk dem godt, legg dem deretter rett på risten i ovnen på 200 grader.

3. Del grønnsakene i litt store biter og tre dem på spyd, en av hver type grønnsak (bruker du grillspyd av tre må disse først ligge i vann så de ikke tar fyr på grillen). Legg spydene på grillen, bland sammen litt olivenolje, 1/2 hvitløksfedd, salt og pepper. Dette skal pensles på grønnsakene under grillingen.

4. Del maisen i to og ha på grillen mot slutten av grilltiden til kjøttet.

5. Bland sammen rømme, dijon sennep, rasp 2 fedd hvitløk, finhakk basilikum og bladpersille, rasp litt sitronskall og litt sitronsaft, smak til med litt salt, pepper og sukker.

6. Husk å sjekke potetene og pensle over mer saus på kyllingen og olje på grønnsakene.

7. Ha maisen på grillen og pass godt på.

8. Grill brødet lett på hver side først. Ta det av og skrap hvitløk over. Hell litt olivenolje på og grill det lett igjen. Ta av grillspydene.

9. Sjekk kjøttet ved å stikke en kniv i låret og se om det pipler ut blank væske (ikke rød væske). Legg lårene til side, sjekk også om potetene er klare til å tas ut av ovnen.

Legges opp på en STOR fjøl eller treplanke, litt som en tapasfjøl:

Grillet kylling for seg

Tre stk bakte poteter lett sammen med en skål rømmedressing ved siden av

Mais for seg på den ene siden

To grillspyd lett over hverandre i et kryss

Hvitløksbrødet for seg med en skål godt smør ved siden av