Terje Nergård har sin aller siste arbeidsdag på Svalbard for denne gang. Mot sin vilje må han slutte i jobben som resepsjonist og returnere til fastlandet. Årsakene er at det ikke finnes et eneste ledig sted å bo.

– Jeg har prøvd å søke alt som det går an å søke på, men det er helt umulig å finne noe, forteller han.

Ekstrem boligmangel

Nergård har bodd på Svalbard i ett og et halvt år. På den tiden har han flyttet hele tre ganger.

Husleie på 9.000 kroner for 30 kvadratmeter uten strøm og internett i en gammel brakkerigg satt opp for flere tiår siden, er blitt helt normalt nå.

Boligmangelen på Svalbard er faktisk så ekstrem at mange må flytte fra øya til tross for at de har fast arbeid.

Krise for reiselivet

– Jeg har hørt om tall på over hundre personer som står uten bolig. Situasjonen er fortvilende. Jeg vet at mange, gjerne tre – fire personer, må dele små leiligheter, forteller Nergård.

For reiselivsnæringen er boligmangelen krise.

– Det er svært alvorlig. Jeg vet at man sitter rundt om i reiselivsbedriftene nå og prøver desperat å finne ut hvor de skal huse alle sesongarbeiderne, forteller Ronny Brunvoll, reiselivssjef i Visit Svalbard.

ARBEIDSLEDIG: Terje Nergård må slutte i jobben sin og flytte tilbake til fastlandet. Der står han uten jobb. Foto: Andreas Dahlmo / TV 2

De fleste leilighetene på Svalbard eies av bedrifter. Flere av disse holder til på fastlandet. Mange velger heller å leier ut til turister via det privat utleieselskapet Airbnb enn til de som jobber på Svalbard.

Tjener fett på Airbnb

Etter det TV 2 kjenner til, kan utleierne tjene det tredobbelte på bare én måned, i forhold til hva en arbeidstaker eller fastboende ville gjort.

I følge reiselivssjefen er rundt 15 prosent av den totale sengekapasiteten på Svalbard nå bestillinger gjort via Airbnb.

– Vi vet at det er mange boliger som blir kjøpt opp, som egentlig skal være bolig og boligformål, men som blir brukt til kommersielt utleie. Jeg kan vanskelig forstå at dette er verken lov eller rett, sier Brunvoll.

Reiselivssjef i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll. Foto: Andreas Dahlmo / TV 2

Skummer fløten

– I tillegg bidrar ikke disse utleierne til fellesskapet slik reiselivs aktørene her på Svalbard gjør. Du kan si at de kun «skummer fløten» av den jobben som vi gjør med å tilrettelegge for turister som kommer hit, sier en oppgitt Brunvoll, som nå vil ha tiltak.

Opprørt er også Terje Nergård som nå står uten bolig.

– Jeg er litt fortvilet og så blir jeg sint. Det virker ikke som om lokalstyret her på Svalbard gjør noe med det. Etter min mening burde Airbnb ha vært forbudt her oppe, sier han.

Ønsker å rydde opp

Lederen for lokalstyret på Svalbard, Arild Olsen (Ap), erkjenner at Airbnb er blitt et problem for boligsituasjonen, men samtidig har de lokale myndighetene selv mulighet til å rydde opp i situasjonen.

KRISE: Boligmangelen på Svalbard har fatale konsekvenser for reiselivsnæringen. Foto: Andreas Dahlmo / TV 2

– Vi ligger på siden av det norske lovverket og vi er utenfor Schengen. Det betyr at vi har mulighet til å designe vårt eget regelverk, sier Olsen.

– Vil man fra lokalstyrets side vurdere å forby utleie via Airbnb?

– Det vil jeg ikke ta stilling til akkurat nå, men det er åpenbart at vi har fokus på dette og ønsker å rydde opp i den problemstillingen, sier Olsen.

Flytter til arbeidsledighet

8. mars går flyttelasset til fastlands-Norge. For Terje Nergård er det vemodig å reise fra det som var en trygg arbeidsplass.

– Jeg kommer til å savne plassen. Det er jo nå den fineste tiden er her, så det er litt ekstra ille og forlate plassen på denne tiden. Det er litt trist, medgir Nergård, som står uten jobb når han kommer til fastlandet igjen.