Hendelsene skal ha funnet sted på Sunnmøre i perioden 2013 til 2014. En mann i slutten av tredveårene brukte Skype, telefon, meldinger og andre chattesider på nett for å komme i kontakt med jenter helt ned i elleveårsalderen.

Aktor la ned påstand om fengsel i ti år.

I dommen fra Sunnmøre Tingrett dømmes mannen til fengsel i ni år, med varetektsfradrag på 59 dager.

Falsk identitet

I tillegg til dette dømmes mannen til å betale oppreisning på til sammen 932.400 kroner, fordelt på 12 ulike ofre.

Mannen skal ha forgrepet seg på til sammen elleve jenter. De fleste av overgrepene skal ha funnet sted over internett. For å skape en falsk identitet, brukte den dømte mannen bilder av en annen person. Denne personen er også tilkjent oppreisning.

Ved å utgi seg for å være «Tobias» på 17/18 år, skal han gjennom truende atferd ha fått jentene til å utføre seksuelle handlinger på seg selv, og sende seksualiserte bilder.

Kynisk

I dommen står det at mannen innledningsvis i kontakten med de unge jentene fremstod som hyggelig og forståelsesfull.

Bevisførselen viser at den dømte mannen etter å ha oppnådd tillit, på en kynisk måte har utnyttet de fornærmede på det groveste.

Videre i dommen står det at mannen kun har hatt fokus på egne ønsker og behov, og ikke tatt noe hensyn til fornærmedes behov.

Retten legger til grunn at mannen i samtaler med jentene beskrev grove overgrep. Når de fornærmede forsøkte å sette grenser for hva de ville snakke om, valgte mannen manipulerende fremgangsmåter for på nytt å flytte grensene.

Mannen skal ha brukt samme kynisme for å motta bilder av de fornærmede eller for å få de til å vise seg på film.