To personer ble drept da den ene aluminiumssmelteovnen ved Metallco på Eina, eksploderte tidlig om morgenen 17. november i fjor.

Granskningsgruppen som har undersøkt årsaken til eksplosjonen, opprettholder teorien om at vann som har kommet i kontakt med flytende metall har ført til en voldsom trykkøkning inne i ovnen.

Burde tatt lærdom

Det har vært en rekke eksplosjoner ved aluminiumssmelteverk rundt i verden der det har vært tap av menneskeliv. Lederen av granskingsgruppen, Dávur Jacobsen i Hydro, peker på at det med bakgrunn i kunnskapen om disse eksplosjonene, burde vært innført tryggere prosedyrer ved smelting av skrapmetall for å minske risikoen for at vann kan følge med inn i smelteovnen.

Leder av granskingsgruppen, Dávur Jacobsen Foto: TV 2

– Det er klart at med alle de hendelsene som har vært så burde man ha lært av de og gjort tiltak, sier han.

– Jeg kan ikke si annet enn at når vi har hatt en slik hendelse så har vi ikke hatt gode nok rutiner for å forebygge det som hendte, legger han til.

I sitt forslag til tiltak, anbefaler granskningsgruppen at skrapmetall blir kappet opp før det smeltes om, når smelteverket nå blir bygget opp og satt i drift igjen.

– Vi har anbefalt å shredde metallet slik at hulrom og beholdere ikke går inn i ovnen, men blir kappet opp i biter og i tillegg forvarme metallet før det går inn i ovnen og blir smeltet. Da er man betydelig sikrere, hundre prosent er vanskelig, men det er i alle fall betydelig bedre, sier Jacobsen.

Sprengkraft tilsvarende 10 til 50 kilo TNT

Den voldsomme eksplosjonen ødela den ene ovnen totalt og spredte bygningsdeler over et stort område. Vann som kommer i kontakt med smeltet aluminium utvikler en sprengkraft lik en kilo TNT per liter, ifølge eksperter som granskningsgruppen har vært i kontakt med.

– Eksperter vi har snakket med, sier det må ha vært mellom 10 og 50 kilo TNT som har eksplodert, sier daglig leder i Metallco aluminium, Terje Lofthus.

Han forstår ikke hvordan så store mengder vann kan ha kommet inn i ovnen. Men når smelteverket nå bygges opp igjen, vil de installere en kvern som river opp metall som skal inn i ovnen.

– Vi ser at vi må kverne opp, klippe opp i biter alt skrot som er risikofylt, slik at eventuelle beholdere som er inni der blir uskadeliggjort.

– Man har jo sett eksplosjoner ved andre smelteverk tidligere, hvorfor har man ikke hatt disse rutinene når man har sett at dette kan skje?

– Vi mener at vi har hatt gode rutiner for å unngå eksplosjoner i og med at vi har forsøkt å unngå å ha flytende metall i smelteovnene våre mens vi smelter ned. Og det er mange andre bedrifter i verden som smelter på samme måte som oss.