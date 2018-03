Søndag 17.00: Se Manchester City – Chelsea

Etter å ha ledet Manchester City til en tredjeplass i sin første sesong som manager, tok Pep Guardiola grep.

Spanjolen hentet blant annet nye backer til over én milliard, lærte seg å kjenne premissene i den engelske ligaen bedre, og fikk enda mer ut av spillerne som allerede var i klubben.

Se hvordan City lekte med Arsenal øverst!

Det har resultert i at Manchester City har vært helt suverene denne sesongen. Ligacupen er allerede vunnet og klubben topper Premier League-tabellen med 16 poeng og stormer mot tittelen.

Dessuten henger Guardiolas menn fremdeles med i Champions League.

TV 2-ekspert Trevor Morley utpeker nå Guardiolas City-utgave til det beste laget som noensinne har herjet i Premier League.

– Ja, det er de sannsynligvis. Det er nok det aller beste laget vi noensinne har sett i Premier League, slår Morley fast overfor TV 2.

– Kommer til å sette scoringsrekord og poengrekord

Han er overbevist om at Manchester City vil sette både ny poengrekord og scoringsrekord i Premier League. Chelsea har inntil videre begge rekordene.

Poengrekorden skriver seg tilbake til sesongen 2004/05 da Chelsea vant ligaen med sine 95 poeng under ledelse av José Mourinho.

Scoringsrekorden ble satt av samme klubb i sesongen 2009/10 da Carlo Ancelotti var trener. Den gang vant blåtrøyene ligaen etter å ha scoret 103 mål.

– Manchester City vil uten tvil sette ny poengrekord i Premier League. Jeg tror også at de scorer over 100 mål og setter ny scoringsrekord. Pep Guardiola har fått laget til å spille så godt sammen om dagen. Det er et rekordbrytende lag, konkluderer den tidligere West Ham-spissen.

Carragher: – Noe av det beste jeg har sett

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher er enig med Morley.

– Det vi har sett av Manchester City er det beste vi har sett i Europa denne sesongen, sa Carragher etter Manchester Citys sterke 3-0-seier over Arsenal på Emirates.

– Men om Manchester City også vil gå til topps i Champions League, det gjenstår å se. Men fotballen de viste mot Arsenal var forrykende. Det er noe av den beste fotballen jeg noensinne har sett i denne ligaen, og jeg har sett noen strålende lag opp gjennom årene, poengterer han.