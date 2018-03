Mannen er født i Damaskus i Syria, og har både norsk og syrisk statsborgerskap, ifølge Interpol.

Det var VG som omtalte saken først.

Politiadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo politidisitrikt bekrefter overfor TV 2 at mannen er tiltalt i Norge.

– Han er tiltalt for overgrep mot sin tidligere stedatter, sier Henriksbø.

Han er anklaget for overgrep mot et mindreårig barn, seksuell handling mot et barn han har hatt omsorg for og for krenkende seksuell adferd mot et mindreårig barn, står det på Interpol sine sider.

Skal befinne seg i Syria

Overgrepene skal ha funnet sted over en periode på to år på starten av 2000-tallet.

– Årsaken til at fornærmede ikke har anmeldt forholdet før nå er at det er først nå at hun har fått en forståelse for hva som skjedde, sier politiadvokaten.

Ifølge Henriksbø ble mannen tiltalt allerede i 2014, men møtte ikke opp til hovedforhandlingen. Han ble da etterlyst internasjonalt, og skal ha flyktet til Syria.

Mannen ble senere pågrepet i Syria men senere løslatt fordi han opprettet syrisk statsborgerskap. Han kunne dermed ikke bli utlevert til Norge.

Mannen har, ifølge det politiet kjenner til, siden hatt base i Damaskus i Syria.

– Etterlysningen ble gjort offentlig først i dag, da politiet har fått kjennskap til at mannen skal ha forflyttet seg til andre land, sier Henriksbø.

Han ønsker ikke å opplyse hvilke land mannen skal ha reist til.

Politiet vet ikke hvorfor mannen nå har valgt å forflytte seg med jevne mellomrom fra Syria, der han ikke kan bli utlevert.

Mannen skal ifølge VG også ha drevet en nå nedlagt restaurant i Oslo.