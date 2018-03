– Det er et stort motsvar til all negativ kritikk som har kommet mot det homofile miljøet, sier lederen for Bygdepride Anbjørn Frislid (22) til TV 2.

22-åringen kommer fra den lille bygda Ørsta på Sunnmøre. Han kom selv ut av skapet som homofil i et leserinnlegg i lokalavisa da han var 19 år.

Nå gjør han og resten av styret seg klar for å arrangere en fargerik festival i de små bygdene Ørsta og Volda på Sunnmøre i mai.

Kontroversielt

I høst skrev den homokritiske pastoren fra Ørsta, Hans Reite, et svært kontroversielt innlegg i lokalavisen. Der skrev han blant annet:

«De homofile og lesbiske må få drive med det de vil i det skjulte, men hvorfor skal de stå frem med en parade for å profilere levesettet sitt? Er det for å bli flere?»

Reite referer til bibelen og skriver også at «homofilt levesett er motbydelig for Gud.»

Grunnlag

Innlegget gikk hardt inn på Frislid. Det er blant annet disse kontroversielle utspillene som la grunnlaget for festivalen.

SJEF: Anbjørn Frislid er aktiv politiker i FpU og festivalsjef for den første utgaven av Bygdepride. Foto: Privat

– Det er enkeltpersoner som står for disse utspillene. Med festivalen ønsker vi å vise at holdningene til homofili på bygda ikke er så konservative som folk tror, sier Frislid til TV 2.

22-åringen sier han blir både trist og skuffet over de personene som kommer med slike ytringer. Den unge festivalsjefen mener de representerer holdninger som ikke lenger hører hjemme.

– Det er lov med ulike synspunkt om ekteskap, men når de truer med dommedag, da går det for langt, mener han.

– Positivt

Kommunikasjonsrådgiver i Foreningen Fri, Arne Andreas Opheim, sier at Pride i stor grad handler om synliggjøring. Han er positiv til at det også arrangeres arrangement utenfor de store byene.

– Å delta på dette viser at man ønsker et mangfoldig samfunn med plass til alle. Det er viktig at også de små stedene er tydelig, slik at folk ser at det er plass til de der også, sier Opheim til TV 2.

Frislid synes det er trist om det er de kontroversielle synspunktene som skal skape inntrykket folk har av å være homofil på bygda.

Flyktet fra bygda

Rune Sæbønes (54) kommer fra det lille tettstedet Sæbø i Ørsta. Han kom ut av skapet etter å ha sett tredje sesong av Skam. 54-åringen mener det er viktig å vise at tidene har endret seg, og at hvem som helst kan bo på bygda uansett hvem de er.

– Det er ikke til å underslå at for noen tiår siden flyktet ungdom som var homofile og lesbiske fra bygda til større byer fordi de følte at de ikke kunne bo her. Det er veldig trist at det har vært sånn, sier Sæbønes til TV 2.

At det kan være vanskeligere å være homofil og lesbisk på bygda tror Sæbønes har mye med fordommer å gjøre. Han forteller at det tidligere har vært hendelser med vold mot folk som har stått frem med sin legning.



Derfor er festivalen en invitasjon til bygdesamfunnet for å vise at tidene har forandret seg, forteller Sæbønes.

Etter de kontroversielle utspillene i høst opplevde Sæbønes stor støtte fra resten av prestemiljøet på Sunnmøre. Det beskriver han som en sterk opplevelse.

– Aksepten fra det kristne miljøet er mye større enn før, og det er jeg veldig takknemlig for, sier Sæbønes.

Fokus

Festivalsjef Frislid forteller at de har fått stort sett positive tilbakemeldinger på arrangementet. Til tross for dette synes han det er sårt at det i 2018 fortsatt er nødvendig med slike markeringer.

– Det burde ikke være nødvendig, men når man først møter disse situasjonene er det viktig at lokalsamfunnet står opp og sier at alle er akseptert, uansett hvilken legning de har, sier Frislid.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har allerede bekreftet at hun tar turen. Det mener Frislid er svært viktig for arrangementet.

– Det vil sette ekstra fokus på det. Vi kan vise andre bygder at samfunnet er mer åpent enn man skulle tro. Vi håper andre kan følge etter, sier han.