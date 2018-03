– Det er overraskende mange som har tatt kontakt med tanke på at det er en veldig gammel sak. Men vi må huske på at den har vært mye omtalt fra Jimmy forsvant, til saken ble foreldet i 1995, sier Asbjørn Hansen i Åsted Norge.

Det var 6. oktober 1970 at Jimmy Johan Johansen forsvant sporløst – bare to uker etter at han var med på et innbrudd i bilutstyrsforretningen Auto Grip sammen med tre andre. Ifølge politiet solgte de varene videre til en berykta kriminell i Oslos underverden.

Men venner av Jimmy husker at han ikke var fornøyd med beløpet han fikk.

Politiet har i alle år ment at kjøperen drepte Jimmy fordi han truet med å tyste med mindre han fikk mer penger. Ifølge politidokumentene skal også en annen person ha vært til stede da Jimmy ble drept.

Mange husker Jimmy

Etter at Åsted Norge tok opp saken om Jimmy har i underkant av 20 personer tatt kontakt med informasjon i saken.

Mange av dem var i miljøet rundt Jimmy.

– Tipsene går mye på det vi allerede har fått vite gjennom politiets etterforskning. Men det er utrolig flott at folk tar kontakt med det de vet. Vi håper at enda flere tar kontakt, sier Hansen.

PÅ BÅT: Jimmy (til venstre) seilte sammen med Inge Thorstensen (nummer tre fra venstre). Dette bildet er nå sendt til Jimmys datter. FOTO: Privat

Flere av tipsene sier noe om hvor Jimmy ble dumpet, og en har blant annet hørt at Jimmy ble støpt ned i et gulv.

– Dette er rykter som har vært kjent fra før. Vi håper å få inn tips som kan føre til noe konkret, sier Hansen.

Ville gi bilde

En annen som ringte inn etter at programmet var gått på lufta, er Inge Thorstensen.

Han jobbet sammen med Jimmy på båt i 1963. Thorstensen forteller at de seilte mellom London, Glasgow og sjøene i Nord-Amerika og Canada.

– Jeg synes så synd på datteren til Jimmy som bare hadde en tallerken med bilde av faren på. Da bestemte jeg meg for å ta kontakt for å gi henne et bilde av meg og Jimmy om bord i båten, sier han.

Han forteller at han og Jimmy var svært gode venner i tiden de jobbet sammen.

– Vi delte lugar og ble svært godt kjent. Jimmy var alltid i godt humør, selv om vi jobbet fra tidlig morgen til sent på kveld. Han var litt av en spøkefugl, sier han.

Thorstensen har tenkt mye på Jimmy etter at han forsvant i 1970.

– Jeg håper så inderlig at denne saken kan få en ende. Det må være forferdelig for datteren til Jimmy å sitte i uvisse med så mange spørsmål. Jeg håper at de som vet hva som skjedde, forteller.

Følg med på utviklingen i Jimmy-saken hos Åsted Norge mandag klokken 21.40 på TV 2.