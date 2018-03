Team Sky har vært forfulgt av kontroverser, og ifølge Daily Mail står sykkellaget nå overfor sin største krise så langt. En etterforskning skal ha vist at det for sju år siden ble bestilt testosteronplaster, som ble levert til National Cycling Centre i Manchester. Det er hovedkvarteret til både Team Sky og British Cycling.

Ifølge Sportsmail er det under en etterforskning av tidligere Sky- og British Cycling-lege Richard Freeman at det ble funnet bevis som indikerer at det ble bestilt testosteronplaster.

Det var for rundt et år siden at testosteronbestillingen først ble kjent, men videre undersøkelser skal ha vist et forsøk på å dekke over bestillingen.

Nye avsløringer

Ifølge Daily Mail skal etterforskningen ha vist at bestillingen kom fra Team Skys hovedkvarter, og at det etterpå ble gjort en forespørsel til den medisinsk leverandøren i Oldham, der de ble bedt om å sende en mail om at pakken hadde blitt sendt ved en feil.

Det har ikke fremkommet noen bevis for at testosteronet ble brukt av ryttere hos British Cycling eller Team Sky.

Det er General Medical Council (GMC), det britiske svaret på Statens helsetilsyn, som står for etterforskningen.

– Det er ikke passende for oss å kommentere en pågående GMC-etterforskning. Vi fortsetter å gjøre alt i kan for å støtte og hjelpe til med denne prosessen, sier en Team Sky-talsperson til Cyclingnews.

I mars i fjor hevdet den tidligere sjefslegen i British Cycling, Dr. Steve Peters, at testosteronplasterne hadde blitt sendt ved en feil.

– Jeg var med en kollega da ordren ankom og vi ble umiddelbart gjort kjent med det. Dr. Freeman, som var ansvarlig for å bestille medisinsk utstyr, forklarte at ordren aldri hadde blitt sendt og at det måtte ha blitt sendt ved en feil, hevdet Peters.

– Han kontaktet leverandøren over telefon samme dag, og de bekreftet det. Jeg ba Dr. Freeman om å pakke det ned og returnere det til leverandøren, og om å forsikre seg om å få en skriftlig bekreftelse på at det var sendt ved en feil og hadde blitt mottatt. Den bekreftelsen kom, og Dr. Freeman viste meg den. Jeg var sikker på at dette simpelthen var en administrativ feil og at det ikke var nødvendig å eskalere, så Dave Brailsford ble ikke fortalt om det, forklarte Team Sky-legen.

Armstrong-favoritt

Testosteron står på dopinglisten, men har vært mye brukt blant syklister. Blant annet brukte Lance Armstrong testosteron flittig, fordi det det både er et effektivt prestasjonsfremmende middel og kan være svært vanskelig å oppdage for dopingjegerne.

For Team Sky er det nok et skudd for baugen etter kontroversene rundt Bradley Wiggins, og den positive dopingprøven Chris Froome avga i Vuelta a España.

GMC-etterforsknigen begynte etter at britiske antidopingmyndigheter avsluttet sin etterforskning av den mystiske pakken som ble sendt til Team Sky under Critérium du Dauphiné i 2011.

Innholdet i pakken, som ble brukt til å behandle Wiggins, er fortsatt ukjent.