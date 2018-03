Inflasjonsmålet til Norges Bank settes ned til 2,0 prosent, fra 2,5 prosent.

I tillegg til dette skal inflasjonsstyringen være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til en høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Inflasjonsmålet ble innført i 2001, og skal bidra til at Norges Bank gjennom pengepolitkken klarer å opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon.

Inflasjon er en betegnelse på veksten i det generelle prisnivået, altså at prisen på dagligvarer øker.

Ble satt høyere enn andre land

– Den nye forskriften bygger på lærdommene som har vært trukket siden 2001, og legger et godt grunnlag for at Norges Bank kan videreføre en pengepolitikk som nyter tillit både i finansmarkedet og i samfunnet for øvrig, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

I 2001 sto norsk økonomi foran en periode med innfasing av betydelige oljeinntekter. Det var en viktig årsak til at inflasjonsmålet den gangen ble satt litt høyere enn i andre land, står det i pressemeldingen.

– ­­Nå er perioden med innfasing av oljeinntekter i hovedsak bak oss. Da er det ikke lenger tungtveiende argumenter for å sikte mot en høyere inflasjon enn andre land. Når inflasjonsmålet nå justeres til 2 prosent, har vi samme inflasjonsmål som de fleste land vi kan sammenligne oss med, sier finansministeren.

Jensen presenterte endringene i et møte med finanskomiteen på Stortinget fredag. De parlamentariske lederne på Stortinget var også invitert, men skal på forhånd ikke ha visst hva som var tema for møtet. Beslutningen ble tatt i statsråd fredag.

Kan bety høyere rente

– Vi tror fortsatt at det er mest sannsynlig at rentene settes opp i desember i år, men risikoen for en økning allerede i september har økt, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.



Bakgrunnen for vurderingen er at endringen i selve måltallet, 2 prosent, vil kunne ha effekter på Norges Banks vurdering av renten. Men verken DNB Markets eller Nordea Markets tror det nye inflasjonsmålet vil få noen stor betydning for hvordan Norges Bank gjennomfører pengepolitikken.



– Vi er selvsagt nærmere målet som taler for høyere renter. Men Norges Bank har i en lang periode vært veldig fleksibel, og vi tror effekten på pengepolitikken blir nokså moderat, sier Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce.



– Senking av mål fra 2,5 til 2 prosent er å operasjonalisere den linje som ble varslet i årstalen. Renten kan settes opp selv om inflasjonen er lav, skriver sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika på Twitter.



(TV 2/NTB)