Antallet bilmodeller har økt kraftig de siste årene. Bilprodusentene går inn i en rekke nye nisjer og gir kjøperne stadig mer å velge mellom.

I fjor gjorde Mercedes noe helt nytt. De lanserte nemlig sin aller første skreddersydde pickup. X-klasse heter den, og nå er det straks klart for en ny toppmodell av denne.

Modellen heter X 350 d 4Matic og skal ha verdenspremiere på bilutstillingen i Geneve som åpner dørene i neste uke.

Med X-klasse har Mercedes gått inn i et segment som tradisjonelt har vært dominert av de japanske merkene.

Ikke noen sinke...

Bilen har en 3-liters V6 turbodiesel med en effekt på 258 hk og maksimalt dreiemoment på 550 Nm i turtallssområdet 1400-3200 o/min.

Det sørger for en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på bare 7,9 sekunder og en toppfart på 205 km/t. Ikke verst for en pickup, denne kjører i praksis fra de aller fleste konkurrentene.

Kreftene formidles via en 7-trinns-automatgirkass, hvor girskiftene også kan foretas manuelt via «padler» på rattet.

4Matic betyr at permanent 4x4 er standard. Bilen har også en senterdifferensial som fordeler kraften mellom for- og bakaksel med en fast dreiemomentfordeling på 40/60.

Diger Mercedes-stjerne i fronten, men under skallet kommer mye av teknikken fra Nissan.

Én plattform – den skal bli til mange biler!

Terrengkjøring

Der de fleste pickupene tidligere var temmelig primitive kjøretøy, har det skjedd mye med både komfort og kjøreegenskaper de siste årene. Her leder også X-klassen an. Den nye toppmodellen får Mercedes sitt Dynamic Select-system som standard.

Føreren kan velge mellom fem kjøreprogram som endrer motorens egenskaper, turtall for girskift og ECO start / stopp. De fem kjøreprogrammene er; Komfort, ECO, Sport, Manuell og Offroad.

Bilen har i tillegg tre ulike valgmuligheter for 4x4-systemet: 4MAT for normal kjøring på vei, 4H for økt trekkraft, samt lavserien 4L, med reduksjonsgiring, primært for krevende kjøring i terreng. I tillegg har bakakselen differensialsperre. Med andre ord: Her skal du komme deg fram!

Mercedes har absolutt gjort interiøret til sitt eget.

– Du må jo betale i dyre dommer for rene vrak

Basert på en Nissan

Å utvikle nye bilmodeller er kostbart. Pickup-markedet er også begrenset, derfor tok Mercedes en liten "snarvei" da de skulle ta fram X-klasse.

Den er nemlig basert på storselgeren Nissan Navara. Det kommer som et resultat av at Mercedes-eier Daimler og Nissan/Renault-alliansen har et samarbeid rundt teknologi og motorer.

X 350 d 4Matic introduseres til høsten,da vil også de norske prisene bli presentert.

Du kan se video av X-klasse under: