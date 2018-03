Sorenskriver Pål Prestesæter leste opp avgjørelsen i Gjøvik tinghus fredag formiddag.

– Hun har hatt muligheten til å gå i terapi uten å ha gjort det, sa Prestesæter.

Rettens avgjørelse om å ikke utsette rettssaken var enstemmig.

– For retten fremstår det som høyst usikkert om hun vil kunne forklare seg ytterligere ved en utsettelse, leste dommer Prestesæter fra beslutningen fredag morgen.

Onsdag ba hennes forsvarer om at saken ble utsatt, etter gjentatte tilfeller av svært høyt og svært lavt blodsukker.

Tirsdag denne uken ble hun akuttinnlagt på sykehuset i Gjøvik for utredning etter ett stort blodsukkerfall.

Prestesæter understreket at kvinnen har plikt til å bidra til at saken kan gjennomføres, og mener hun ikke har gjort det ved blant annet å nekte å bruke en blodsukkermåler med alarm.

Dette ble foreslått av to sakkyndige onsdag i retten, men avvist av kvinnen via hennes forsvarere.

Den tiltalte reagerte med gråt da det ble klart at saken ikke ble utsatt ,før hun ba om å få sitte i et tilstøtende rom i Gjøvik tinghus mens Angelicas far, en ukrainsk stasborger bosatt i USA, inntok vitneboksen for å avgi sin forklaring.

Den 46 år gamle kvinnen er tiltalt for grov mishandling etter at datteren Angelica Heggelund (13) ble funnet død av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling – i familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Saken er allerede blitt utsatt en gang, etter at kvinnen ble innlagt på sykehus på grunn av et fall i blodsukkernivået 25. april i fjor.

(TV 2/NTB)