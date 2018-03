Det er fortsatt uvanlig kaldt i Sør-Norge, men den verste kulden er i ferd med å slippe taket.

Folldal var kaldest i landet i natt også, men endte med "bare" minus 37,1, mot minus 41,8 i går.

– Det er blitt kaldere sør på Østlandet. Oslo hadde minus 12,9 grader i natt, mot minus 7,3 grader natt til i går, forteller Villanger.

Nord-Norge topper varmest-listen for i går, alle de 25 varmeste stedene var i Nordland, Troms og Finnmark. Med unntak av Banak med null grader, hadde alle røde temperaturtall.

– I natt var det rett under null grader i Troms og nord i Nordland, og bare minus 4,9 i Kautokeino, sier Villanger.

Kan bli ny runde med snøkaos

Vinterværet forsetter gjennom helgen og utover i neste uke, men da er det kanskje snø og ikke temperaturene som blir det største problemet.

Mandag og tirsdag kan et kraftig lavtrykk sør for oss ta med seg et lass med snø inn over Sør- og Østlandet.

– Rundt 20 centimeter fra mandag ettermiddag til sent tirsdag, samtidig som det blåser opp til kuling fra øst, forteller Storm-meteorolog Cecilie Villanger.

VINDEN nå Kart: Earth Nullschool

Det samme lavtrykket treffer Wales og sørvest i England i dag. Der er det ventet en halvmeter snø, og sterk vind. Britene har sendt ut ekstremværvarsel, og gitt uværet navnet Emma.

Vi slipper ekstremvær hos oss, men må forberede oss på en ny runde med skikkelig snøføyke, og problemer på veiene tidlig i neste uke.

Fin fredag

Et svakt lavtrykk ute i Norskehavet gjør at det blåser fra nord inn mot Troms og Finnmark.

– Pålandsvinden tar med seg noen snøbyger inn mot Troms og kysten av Finnmark, og gjør at temperaturen synker, spesielt i de indre delene av Finnmark, sier Villanger.

Høytrykket sørger for fint vær fra Nordland og sørover i dag. Det har svekket seg såpass at vi slipper unna sterk vind, med ett viktig unntak.

– Det kommer til å blåse opp i stiv kuling fra nordøst langs kysten mellom Lindesnes og Kristiansand, og det kommer fortsatt til å komme litt snø her.

Også Østlandet får det for det meste skyet, og til kvelden trekke skyene vestover til de indre delene av Vestlandet.

– Natt til lørdag blir kald, men på dagtid blir det litt varmere enn i går, sier Villanger.

NEDBØR frem til midnatt tirsdag

Litt snø i helgen

Det fortsetter å gå noen snøbyger langs kysten av Finnmark og i de indre delene av Troms lørdag. Også Ofoten får litt snø først på dagen lørdag.

Ellers starter helgen fint i Nord-Norge, med opphold, sol, lite vind, og synkende temperaturer.

– I Sør-Norge blir det en del skyer lørdag, og det kan komme litt snø i Telemark og Agder, mest langs kysten. Også de indre delene av Rogaland og Hordaland får litt snø, som går nordover til kvelden, forteller Villanger.

Østlandet får stort sett opphold, og en del sol.

– Sør i Rogaland og langs kysten av Sørlandet kan det blåse opp i liten kuling lørdag også, ellers blir det lite vind i Sør-Norge, sier Villanger.

Høytrykket fortsetter å svekke seg, og lavtrykkene sørvest for oss klarer å presse seg stadig nærmere.

– Søndag får Sør-Norge får mye det samme været som på lørdag, en del skyer og snø av og til. Mest sol blir det i Trøndelag og nord på Vestlandet, sier Villanger.

Søndag nøyer det seg med å blåse bris i Sør-Norge, opp i frisk bris ved Stad.

Det fortsetter å gå noen snøbyger langs kysten av Finnmark, ellers blir det fint og kaldt vintervær i Nord-Norge søndag.

Bålforbud

Det er snø i det meste av landet nå, men vinden de siste dagene har blåst bort det lille som lå langs kysten på Sunnmøre.



Finværet gjør at mange kommer til å ta seg turer på beina her, og kanskje tenne et kaffe- og pølsebål.

Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund tar ikke sjansen på bål nå. Fra og med i dag er det ulovlig å tenne bål i Giske-, Haram- og Ålesund kommune.

– Mange dager uten nedbør, kombinert med kulde og vind, gjør gress- og lyngbrannfaren stor, skriver han i en pressemelding.

Det er heller ikke lov å brenne hageavfall, lage bål i bålpanner eller bruke grillplassene i kommunene, og du kan ikke sette levende lys på gravsteder.

Forholdene er de samme langs hele kysten fra Trøndelag og sørover på Vestlandet, så tenk deg om før du lager bål også i de kommunene der det er tillatt.

Snø og sterk vind

Finværet i Nord-Norge fortsetter inn i neste uke, og det blir for det meste opphold og en god del sol også i Midt-Norge og på Vestlandet manag og tirsdag.

– På Sør- og Østlandet øker snøværet på utover kvelden mandag, etter hvert som nedbørområdet nærmer seg kysten, sier Villanger.

Lavtrykket som gir ekstremvær i Wales og deler av England i dag, deler seg opp i løpet av helgen. Det er en av disse mindre lavtrykkene som ser ut til å gå nordover mot oss.

– Vi er usikre på hvor heftig det blir hos oss, det er mulig at fronten svekkes helt før den når kysten vår, sier Villanger.