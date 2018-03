Zlatan Ibrahimovics fremtid i Manchester United har vært en «snakkis» i internasjonale medier den siste tiden.

Flere tabloider, deriblant amerikanske ESPN, har påstått at det meste tyder på at svensken forlater Manchester United etter sesongen, og med all sannsynlighet vil signere for MLS-klubben LA Galaxy.

– Om det er sant og han ser en fremtid i en annen klubb, er vi her for å hjelpe, sa manager José Mourinho i en kommentar til ryktene, ifølge BBC.

Foreløpig har Zlatan Ibrahimovic nektet å svare på alle ryktene om sin fremtid.

TILBAKE I TRENING: Manchester Uniteds Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic på trening før den første Champions League-kampen mot Sevilla. Foto: Martin Rickett

Men i et intervju med svenske Expressen svarer han på MLS-ryktene for første gang, og utelukker ikke helt å flytte til USA sammen med sin familie.

– Jeg visste ikke at flere svensker har gått til MLS. Det betyr at det er fristende å spille i USA, sier Ibrahimovic til Expressen.

Storkoser seg i LA

Svensken hyller i intervjuet Los Angeles, en by han har besøkt sammen med sin familie flere ganger.

– Los Angeles er en fin by, jeg har vært der ofte på ferie. Det er «laidback». Mer enn det er det ikke å si. Men jeg hadde sagt det om jeg hadde fått et konkret tilbud, understreker Zlatan, før han innrømmer at han liker at det spekuleres i fotballstjernens fremtid.

– Jeg tror det er rykter hele tiden. Når jeg spiller, og når ikke spiller, så er det rykter. Det er bra, det betyr at jeg lever, gliser stjernen.

Spissveteranen innrømmer at sesongen med Manchester United ikke har gått helt som planlagt. Han gjorde comeback, men fikk føling med skaden igjen og er fortsatt på sidelinjen.

– Den har vært opp og ned. Vi er med i Champions League og i FA-cupen, men det ser vanskeligere ut i Premier League. Manchester City ser fantastiske ut, laget ser bedre ut. Men når du ikke vinner troféer er det vanskelig å si at sesongen har vært bedre, konkluderer han.

– Jeg er tilgjengelig og optimistisk

Ibrahimovic melder at han er tilbake i full trening. Supersvensken hinter om at han kan være tilbake allerede i returkampen mot Sevilla i Champions League.

– Kneet føles bra. Jeg har trent med laget i ti dager, og det føles bra. Men når man har vært borte fra spill så lenge, så må man bare trene. Det gjelder å bevege seg. Alt føles nytt, men jeg kjemper, sier Zlatan, før han slår fast:

– Jeg trener med laget, så får vi se hvilken status jeg er i når Sevilla-kampen kommer. Jeg er tilgjengelig og optimistisk, konstaterer Sverige superstjerne.