Se Premier League igjen lørdag fra 13.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Lørdag tar Rafa Benitez med seg sin nåværende klubb Newcastle til sin gamle hjemmebane i Liverpool.

Der skal den populære spanjolen møte ett av nyere Liverpool-histories mest spennende angrepslag, og i den anledning har TV 2s Premier League-ekspert- og kommentator Simen Stamsø Møller tatt fatt på et tankeeksperiment.

For hva ville vært det beste laget, dersom en kunne velge fritt fra dagens Liverpool-tropp og i tillegg benytte spillere fra den gangen Benitez var sjef på Merseyside?

BLID DUO: Jürgen Klopp og Rafa Benitez forut for tilsvarende møte i april 2016. Da endte det 2-2 på Anfield. Foto: Paul Ellis/AFP

Se Liverpool-Newcastle lørdag 18.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Dagens Newcastle-sjef ledet Liverpool mellom 2004 og 2010, ble en svært populær skikkelse, og leverte triumfer både i Champions League, FA-cupen og den europeiske supercupen i løpet av sine år på Anfield. I ligaen ble han imidlertid aldri bedre enn nummer to, og det er også denne plasseringen realistisk sett dagens Liverpool-lag som best kan sikre seg denne sesongen.

For Stamsø Møller er i hvert fall én ting klart: Hans kombinasjonslag av det beste fra den gang og det beste nå, kunne gjort at Liverpool tar det siste steget og virkelig kjemper om ligatittelen i England igjen.

– Jürgen Klopp kunne kjempet om ligatittel med Benitez' midtbane. Det er ingen av de tre stjernene fra Benitez-tiden, i Steven Gerrard, Xabi Alonso og Javier Mascherano, som Liverpool har vært i nærheten av å erstatte foreløpig, sier Stamsø Møller.

TV 2s kommentator og ekspert lander til slutt på følgende ellever:

Pepe Reina Alvaro Arbeloa - Jamie Carragher - Virgil van Dijk - Andrew Robertson Javier Mascherano Steven Gerrard - Xabi Alonso Mohamed Salah - Fernando Torres - Roberto Firmino

– Spillere i andre posisjoner enn dem på midtbanen har de i Liverpool klart å erstatte siden det, selv om det tok en liten stund mellom Fernando Torres dro og Luis Suárez var supermålscorer. Det tok også en liten stund før Mo Salah, som jo er «Den nye Suárez», fylte det tomrommet, men det er gjort, sier TV 2-eksperten.

Gir Klopp terningkast fem på spiller-rekruttering

I de bakre rekker i sitt kombinasjonslag velger Stamsø Møller å gå for to mann fra Benitez' dager, i Alvaro Arbeloa og Jamie Carragher fra den gangen, samt Virgil van Dijk og Andrew Robertson fra 2018-versjonen av de røde.

– De har aldri, så lenge jeg kan huske, hatt et superbackpar, og det er vel også det eneste stedet i laget her at man ikke har superstjerner. Men jeg syns Robertson nå over tid har vist at han ser ut som et kupp. Det som var så lite penger for å fikse en problemposisjon ser ut til å være en genistrek av Jürgen Klopp, sier Stamsø Møller.

Med unntak av keeperplassen, mener TV 2-eksperten at Liverpools manager skal ha ros for rekrutteringene som er gjort siden han kom til klubben høsten 2015.

– Hvis man skal se det under ett, i Klopps periode med rekruttering, må man i hvert fall gi ham terningkast fem. De har fikset mange problemområder, de har fått en notorisk målscorer, trussel fra kantene, offensive backer og en god midtstopper. Jeg antar at det kommer til å skje ting på midtbanen, og det er det de mangler før de er helt i toppen i England.

– Hvis de får like høy, eller i nærheten av like høy kvalitet som det nå er både foran med Salah/Firmino og bak med van Dijk, mener jeg at de helt realistisk bør kunne utfordre Manchester City og Manchester United. Det er ganske godt gjort med de forutsetningene, sier Stamsø Møller.

Derfor velges Klopps kuppkjøp over Riise

I forsvarsleddet blir det som de fleste nordmenn kanskje vil poengtere ingen plass til John Arne Riise, som spilte over halvparten av sin Liverpool-karriere under Benitez og var del av både Champions League- og FA-cuptriumfene.

– Jeg synes Riise gjorde en veldig, veldig god karriere i Liverpool, og han kunne godt ha vært der. Men jeg baserer dette først og fremst på toppnivå, og ikke på meritter og pokaler. I så fall kunne jeg jo bare satt opp Benitez sitt lag. Dette er en morsom greie som handler om å sette sammen et lag som jeg tror ville hatt det høyeste toppnivået. Og jeg tror Riise selv vil være enig i at de ikke har klart å fylle den posisjonen etter han ga seg. Nå har de gjort det, og jeg tror Andrew Robertson kommer til få en like god, om ikke bedre karriere i Liverpool enn det Riise fikk, sier Stamsø Møller.

Det andre valget defensivt handlet i grunn om å velge seg ut en av to gamle helter på stopperplass.

– Valget om makkeren til van Dijk var Jamie Carragher kontra Sami Hyypiä. Jeg synes Carragher hadde et høyere toppnivå, og ved siden av van Dijk så mener jeg han passer bedre. De to utfyller hverandre bedre, og da ble det slik. Men det kommer til å bli mye prat, ler TV 2-eksperten.

Undervurdert verdensmester i back-rekken og genial brasilianer på topp

På høyrebacken ble det også mulighet for å dra frem det Stamsø Møller mener er en, til tross for to EM-titler og en VM-tittel, noe nedsnakket spanjol.

– Álvaro Arbeloa hadde to skikkelig gode sesonger i Liverpool, spesielt i 2008/09-sesongen. Den vårsesongen var de fantastisk gode, og bortsett fra i 2014 er det da de har vært nærmest å vinne Premier League. Da var også Arbeloa veldig god. Foreløpig har jeg ikke sett noen andre backer i Liverpool som har vært der, selv om de unge de har nå er gode. Arbeloa er på mange måter undervurdert, selv om han har vært med på å vinne mye på landslagsnivå, sier TV 2-eksperten.

Fremover i banen var valgene enklere da Stamsø Møller skulle velge seg ut sine menn.

– Det er ingen som klarer å erstatte Gerrard og den gjengen på midten, så det er ikke et tema. Helt øverst så drar jeg Firmino litt ut av posisjon, for han er så genial. Det stod litt mellom ham og Sadio Mané, men Firmino har en høyde nå som er helt enorm. Han er blitt en mye bedre fotballspiller siden han kom til Liverpool, avslutter TV 2s kommentator- og ekspert.

Vil du sammenligne de to managernes Liverpool-karriere i PL? Gjør det her! Liverpool i PL Kamper S U T F M S.pr.% Poeng/Kamp 1-måls seier 1-måls tap Jürgen Klopp 96 51 28 17 198 114 53.12% 1.89 21 7 Rafael Benítez 228 126 55 47 371 183 55.26% 1.90 49 27

Se Liverpool-Newcastle lørdag 18.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!