Kristian Ødegård har gjort stor suksess med allmennquiz og diverse avstraffelser i TV 2-programmet «Huskestue».

Selv misliker programlederen å være på tv.

Aldri sett seg selv på tv

– Hver gang noe går på tv som jeg selv er med i, tenker jeg: «Nei, nå må du slutte med dette her. Det er forferdelig teit å skulle vise seg frem på denne måten», sier 43-åringen.

Kristian forteller at han aldri ser på verken «Huskestue» eller «På tur med Dag Otto».

– Jeg har vel aldri sett en eneste episode. Jeg gjør den jobben jeg gjør på tv, også holder jeg meg unna så mye som mulig ellers, sier han.

«Gjør han seg til? Er han så dum?»

Og da er det godt å være to i rampelyset, for suksessen må Kristian dele med makkeren Dag Otto Lauritzen (61) – som ikke alltid opptrer som den skarpeste kniven i skuffen.

– Jeg kommer aldri godt ut av det greiene der. Jeg synes det er litt pinlig når jeg ikke klarer de spørsmålene som er helt åpenlyse, bedyrer Dag Otto.

For når man får spørsmål om hvilket skip som ble omtalt som «The unsinkable skip», og ender opp med å svare SS Norway – er det kanskje ikke så rart tv-seere begynner å lure på 61-åringens kunnskaper.

– Det verste er at mamma får spørsmål fra folk: «Gjør han seg til? Han er ikke så dum?». Men jeg gjør jo meg ikke til, forteller Dag Otto til God kveld Norge.

Superduoen har blitt svært godt kjent etter utallige episoder med «På tur med Dag Otto» og «På hjul med Dag Otto».

– Det er vel snart 300 reisedøgn, sier Ødegård.

På spørsmål om hva de husker best fra alle sesongene, svarer de begge turen til Amazonas. Der skulle Dag Otto få barndomsdrømmen sin oppfylt, nemlig å leve som en indianer i regnskogen.

– Jeg glemmer heller aldri skeleton. Da kjørte jeg i 100 kilometer i timen med hodet først og nesa rett over isen, skyter Dag Otto inn.

Popstjerne-mareritt

Men for syklisten var det popstjerne-episoden som var det aller, aller verste. De to dro til USA for å leve ut Kristians store drøm om å bli superstjerne.

– Dette var Kristians store drøm, ønske og hans hevn for alle utfordringer jeg har stilt ham overfor. Dette var langt utenfor min komfortsone, men du ser at Kristian koser seg under hele turen, sa Dag Otto til TV 2 i november 2016.

– Det var et mareritt. Men det digga jo Kristian, for han er musikalsk.

Låta fikk navnet «Never Too Late» og artistene het Dag Otto «DO2» Lauritzen og Kristian. Duoen dro til Los Angeles for å spille inn musikkvideo, og resultatet havnet på alle strømmetjenester.

Per dags dato har sangen blitt streamet over en halv million ganger på Spotify, og hele sesongen ble avsluttet med en opptreden på Senkveld.

Nye episoder av «Huskestue» ser du på TV 2 søndager klokken 20.00.