De store konsertarrangørene og FIFA strammer inn for å få slutt på svartebørs-salg av billetter. Da Benedikte Ingebritsen og Vladimir Janic oppdaget det, var det for sent.

– Jeg hater Viagogo, sier Vladimir etter å ha forsøkt å annullere kjøpet av billetten han kjøpte til fotball-VM.

Begge har handlet billetter fra nettstedet Viagogo. Ved google-søk etter billetter, kommer de alltid høyt opp på listen, og det er vanskelig å avsløre at det er svartebørsbilletter de omsetter – før det er for sent.

Nettsidene fremstår som en hvilken som helst legitim billettformidler, men er i realiteten et gedigent svartebørsmarked.

Ulovlig

Videresalg av billetter til høyere pris enn utsalgspris er ulovlig i Norge og flere andre land.

– Jeg ante ikke at jeg kjøpte svartebørsbilletter, sier Benedikte som fortvilet har forsøkt å angre kjøpet.

Benedikte fikk treff på Ed Sheeran-konserten i Stockholm i juli, og slo til på en billett som skulle koste 1680 kroner. Men etterhvert som tilvalgene dukket opp, kom også avgiftene på.

Da totalprisen ble 2.435 kroner ville hun avbryte kjøpet, men det var umulig.

– Da jeg trykket på avbryt, fikk jeg spørsmål om hvorfor jeg ville avbryte. Da jeg valgte «høy pris» dukket bare ordrebekreftelsen opp, og det var umulig å angre.

Men nå tør hun ikke dra, fordi hun trolig ikke kommer inn med billetten hun har betalt for.

Strammer inn reglene

Både Fifa, som er arrangør av fotball-VM, og Kilimanjaro som står for Ed Sheeran-turnéen, krever nå ID sammen med billettene i et forsøk på å sette en stopper for Viagogo og andre svartebørs-nettsteder.

Norske kunder som skal på Metallica-konsert i mai, får også samme krav, og må enten komme sammen med den som har kjøpt billettene, eller ha med fullmakt med kopi av identitetspapirer til kjøperen av billettene.

– Det er tiltak som flere og flere artister krever for å få bukt med problematikken med svartebørssalg og at folk kopierer opp billetter, forklarer Elise Løssfelt, markeds- og PR-ansvarlig i Live Nation. De arrangerer Metallica-konserten i Telenor Arena i mai.

Benedikte har sjekket med arrangøren i Sverige, og svaret er ikke til å misforstå:

«As promoters of the tour, we can confirm that any ticket that has been re-sold on an unauthorised ticket resale website, such as Viagogo, breaches the Terms and Conditions of Sale and is automatically invalidated for entry to the venue», skriver Stuart Galbraith i Kilimanjaro Live.

Slik blir du lurt:

– Jeg vil jo ikke bruke tusenvis kroner på overnatting og transport til Sverige, og risikere å ikke komme inn, sier Benedikte. Derfor prøvde hun å kansellere kjøpet.

Det har vært en frustrerende affære.

Svarer ikke

Viagogo er lagt for hat av flere kunder i både Europa og resten av verden. Det er opprettet facebook-grupper og blogger for advare mot selskapet etter at mange har opplevd å betale for mye, eller ikke fått billettene som avtalt.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med selskapet via en rekke forskjellige telefonnumre, men svaret er at alle linjene for tiden er stengt. Det blir istedet henvist til nettsidene, der man kun kan logge inn med bestillingsinformasjon.

Det har både Vladimir og Benedikte forsøkt – uten hell.

– De har svart at jeg må dra på konserten, bli nektet inngang, før jeg kan dra hjem igjen og søke om refusjon, forklarer Stavanger-jenta. Det gjør at hun nå har gitt opp drømmen om å se Ed Sheeran live, og anser tusenlappene som tapt.

– Det er helt jævlig. Jeg er så sint å lei meg for at jeg gikk på svindelen, sier hun.

Må droppe fotball-VM

For Vladimir gjelder det samme. Han vil ikke å reise til fotball-VM i Russland når han risikerer ikke komme inn på kampen. Han fikk linken til Viagogo fra en venn i Tyskland og oppdaget ikke problematikken med ID før det var for sent.

– Det var mange løfter og garantier på nettsidene deres, men det er ingenting verdt, sier han.

Til TV 2 bekrefter Fifas mediaavdeling at de har blitt kontaktet av flere kunder som har kjøpt billetter på Viagogo, og de får klar beskjed om at Viagogo ikke kan garantere at billettene vil få dem inn på fotballkampene.

FIFA har også gått til domstolen i Hamburg for å få stanset selskapets salg av VM-billetter. Retten utstedte i januar i år en midlertidig forføyning mot Viagogo og hevdet at de ledet potensielle billettkjøpere til å tro at den hadde gyldige og leverbare billetter, selv om dette ikke var tilfelle. Et hvert brudd på pålegget i Tyskland vil bli straffet med bot på opptil 250 000 Euro eller fengsel inntil seks måneder, skriver Fifa på sine nettsider.

– Noen må stoppe dem. Google må jo også kjenne til dette, og sørge for at de ikke kommer høyt opp i søkemotoren, sier Vladimir frustrert.

Google tar affære – men det hjelper lite

For kort tid siden tok Google grep etter oppfordring fra forbrukermyndigheter i flere land.

Bedrifter kan normalt betale Google for å komme øverst på søkelisten, slik Viagogo har gjort i flere år. Nå har Google framsatt en rekke krav til de som ønsker å annonsere. Firmaer må bli sertifisert for å kjøpe seg til god plassering på nettsøk.

På spørsmål fra TV 2 om Viagogo ikke lenger er sertifisert, svarer Google følgende:

– Vi kommenterer ikke til enkeltannonsører. Vi tillater ikke ulovlig innhold eller aktivitet på våre plattformer. Vi undersøker alle klager og hvis en annonse bryter retningslinjene våre, fjerner vi den, sier Charlotte Ekholt, kommunikasjonssjef i Google Norge.

Men et enkelt google-søk viser at de nye retningslinjene bare fungerer delvis.

«120 prosent billettgaranti»

Ved å søke på «Eminem billetter Oslo» er tre av de fire øverste treffene linker til svartebørs-sider. Alle disse har betalt for plasseringen hos Google. Det ene av dem, Safetickets.com, sender kundene videre til Viagogo. Ett av de andre lover følgende på sidene sine:

Nye retningslinjer hindrer ikke at svartebørs-nettstedene betaler seg til god plassering på Google.

«Bekymringsfritt: ethvert billettkjøp er beskyttet av vår unike 120% billettgaranti.»

– Det er helt forferdelig at disse fortsatt får annonsere, sier Peer Osmundsvaag, promotør for Atomic Soul som er arrangør for Eminem-konserten.

– Vi har tipset om dette før også, jeg håper Google gjør som de sier de skal og at det blir bedre kontroll, sier han.

Google ønsker ikke å kommentere utover at de viser til retningslinjene som ble innført før jul.

Retningslinjene innebærer at de som vil betale for god plassering må være tydelige på at de faktisk videreselger billetter på svartebørs, være tydeligere på totalprisen, og holde seg til én valuta. Hvis de bryter dette, skal de ikke få annonsere.

Ny teknologi

Som konsertarrangør følger Peer Osmundsvaag med på hva som kan sette en stopper for svartebørssalg. Han trekker fram at blockchain-teknologi på elektroniske billetter i framtiden vil gjøre det mulig å spore kjøpshistorikken til en billett.

– I en ideell verden vil en scanner gjøre en overpriset billett ugyldig i døra. Da har vi nådd målet, sier han. Ved Eminem-konserten i sommer vil det være umulig å sjekke IDen til alle som kommer. Han er spent på hvordan ID-kontroller på alle billetter til Ed Sheeran- og Metallica-konsertene vil foregå.

Verken Benedikte eller Vladimir har fått billettene sine ennå, men tenker uansett at pengene var bortkastet, og drømmen om fotball-VM og Ed Sheeran er knust.

– Jeg har brukt mange dager på å prøve å komme i kontakt med dem, og da jeg endelig fikk kontakt var det helt håpløst å kansellere kjøpet. Jeg var dum nok til å tro at det var legitimt da det dukket opp på topp på nettsøket. Håper ikke andre gjør samme tabbe som meg, sier Benedikte.