Det gikk lenge rykter om at den yngste i Kardashian-familien var gravid.

Men Kylie Jenner (20) ventet helt til hun hadde født med å annonsere det for sine 104 millioner Instagram-følgere.

4. februar skrev hun på profilen sin at lille Stormi Webster var født. Siden da har det imidlertid vært stille, og ingen har klart å knipse bilde av den nye arvingen.

Før nå.

I anledning én måned siden babyen kom til verden, har Kylie Jenner delt det første bildet.

Fra før har vi kun sett et bilde hvor Jenner holder hånda til lille Stormi. Det bildet satte nye rekorder på Instagram likes, og så langt har 17,5 millioner gitt bildet et hjerte.

Kylie Jenner ble først kjent gjennom realityserien Keeping up with the Kardashian. Nå har hun slått seg stort opp med sitt eget sminkemerke, Kylie Cosmetics.

Flere amerikanske medier melder at det er yngstemann i flokken som sitter på den største formuen. I 2017 hadde hun en formue på hele rundt 50 millioner dollar.

Jenner er sammen med den amerikanske rapperen Travis Scott.

